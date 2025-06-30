Как на украинском пожелать здоровья тому, кто чихнул и не опозориться

Что мы говорим тому, кто чихнул

Когда кто-то рядом чихает, большинство инстинктивно говорит: "Будь здоров". Эта фраза давно стала частью нашей повседневной речи, однако не все задумываются, насколько она соответствует нормам украинского языка и речевого этикета.

С точки зрения правописания, правильным обращением к чихнувшему человеку является "Будь здоровий" (для мужчин) или "Будь здорова" (для женщин). Это классическое пожелание крепкого здоровья.

Как возникла эта традиция

По словам эксперта, в европейской традиции это пожелание возникло еще во времена эпидемий чумы - тогда считалось, что чихание может быть первым признаком болезни. Поэтому "будь здоровим" служило своеобразным оберегом.

В украинской культуре это выражение имеет аналогичное значение. Однако одновременно бытует другое поверье: если человек чихнул во время рассказа, это якобы подтверждает правдивость его слов. В таких случаях можно услышать реплику: "Правду каже".

Пожелание или форма прощания?

Интересно, что по данным Словаря украинского языка (СУМ), выражение "Будь здоров!" также может употребляться при прощании или как форма приветствия. То есть это не только реакция на чихание.

В то же время сегодня ведутся дискуссии: нужно ли вообще реагировать на чихание? Часть людей считает такую реакцию проявлением вежливости, другие - лишней, что даже может вызвать неудобство у чихнувшего человека.

А что говорит этикет

Особенно это актуально в формальной или деловой среде. По словам эксперта по этикету Алины Скибинской, в профессиональном общении не принято реагировать на чихание словами вроде "Будь здоров".

Вместо этого рекомендуется оставаться тактичным и просто продолжить разговор, не акцентируя на инциденте.

Итак, "Будь здоров" - грамматически правильное и культурно мотивированное пожелание. Но уместность его употребления зависит от контекста: в быту - вполне приемлемо, в деловой сфере - лучше воздержаться.