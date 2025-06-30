Как на украинском пожелать здоровья тому, кто чихнул и не опозориться

Фраза "Будь здоров" давно вошла в обиход украинцев как реакция на чихание. Однако действительно ли она нормативна с точки зрения украинского языка?
Уместно ли употреблять фразу "будь здоров" в общении, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на объяснения кандидата филологических наук Олеси Сулимы для Village.
Когда кто-то рядом чихает, большинство инстинктивно говорит: "Будь здоров". Эта фраза давно стала частью нашей повседневной речи, однако не все задумываются, насколько она соответствует нормам украинского языка и речевого этикета.
С точки зрения правописания, правильным обращением к чихнувшему человеку является "Будь здоровий" (для мужчин) или "Будь здорова" (для женщин). Это классическое пожелание крепкого здоровья.
По словам эксперта, в европейской традиции это пожелание возникло еще во времена эпидемий чумы - тогда считалось, что чихание может быть первым признаком болезни. Поэтому "будь здоровим" служило своеобразным оберегом.
В украинской культуре это выражение имеет аналогичное значение. Однако одновременно бытует другое поверье: если человек чихнул во время рассказа, это якобы подтверждает правдивость его слов. В таких случаях можно услышать реплику: "Правду каже".
Интересно, что по данным Словаря украинского языка (СУМ), выражение "Будь здоров!" также может употребляться при прощании или как форма приветствия. То есть это не только реакция на чихание.
В то же время сегодня ведутся дискуссии: нужно ли вообще реагировать на чихание? Часть людей считает такую реакцию проявлением вежливости, другие - лишней, что даже может вызвать неудобство у чихнувшего человека.
Особенно это актуально в формальной или деловой среде. По словам эксперта по этикету Алины Скибинской, в профессиональном общении не принято реагировать на чихание словами вроде "Будь здоров".
Вместо этого рекомендуется оставаться тактичным и просто продолжить разговор, не акцентируя на инциденте.
Итак, "Будь здоров" - грамматически правильное и культурно мотивированное пожелание. Но уместность его употребления зависит от контекста: в быту - вполне приемлемо, в деловой сфере - лучше воздержаться.