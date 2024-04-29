Как украинским мужчинам за границей обновить данные: ответ ТЦК
Украинские мужчины, которые находятся за границей, сейчас могут обновить свои данные в территориальный центрах комплектования (ТЦК) только на территории Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.
По его словам, в июне для тех, кто находится за границей, предусмотрят возможность обновить военно-учетные данные при помощи электронного кабинета. Также это можно будет сделать в консульствах.
"Но по состоянию на данный момент этого нет, поэтому обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, то есть в Украине", - добавил Истомин.
Он напомнил, что у украинских мужчин, которые проживают за границей, есть обязательства перед своим государством, в том числе и защищать его от россиян.
Приостановка консульских услуг
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет временно перестали предоставлять консульские услуги. Такие ограничения ввело Министерство иностранных дел Украины.
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что ограничение будет действовать до тех пор, пока консульствам не предоставят разъяснение насчет предоставления своих услуг в рамках действия нового закона о мобилизации.
Отметим, закон о мобилизации предусматривает, что все военнообязанные мужчины должны будут обновить свои данные в ТЦК после того, как документ вступит в силу в середине мая.
Более детально об ограничениях - в материале РБК-Украина.
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