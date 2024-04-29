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Як українським чоловікам за кордоном оновити дані: відповідь ТЦК

Понеділок 29 квітня 2024 18:46
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Як українським чоловікам за кордоном оновити дані: відповідь ТЦК Ілюстративне фото: у ТЦК розповіли, як українським чоловікам за кордоном оновити дані (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, наразі можуть оновити свої дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК) лише на території України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів спікер Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, у червні для тих, хто перебуває за кордоном, передбачать можливість оновити військово-облікові дані за допомогою електронного кабінету. Також це можна буде зробити у консульствах.

"Але станом на даний момент цього немає, тому оновити свої військово-облікові дані можна лише у ТЦК, тобто в Україні", - додав Істомін.

Він нагадав, що українські чоловіки, які проживають за кордоном, мають зобов'язання перед своєю державою, у тому числі й захищати її від росіян.

Призупинення консульських послуг

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що українським чоловікам віком від 18 до 60 років тимчасово перестали надавати консульські послуги. Такі обмеження запровадило Міністерство закордонних справ України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що обмеження діятиме доти, доки консульствам не нададуть роз'яснення щодо надання своїх послуг у рамках дії нового закону про мобілізацію.

Зазначимо, закон про мобілізацію передбачає, що всі військовозобов'язані чоловіки повинні будуть оновити свої дані у ТЦК після того, як документ набуде чинності у середині травня.

Більш детально про обмеження - у матеріалі РБК-Україна.

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