ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Как украинские школьники за рубежом могут присоединиться к олимпиадам: пошаговая инструкция

Четверг 30 октября 2025 11:57
UA EN RU
Как украинские школьники за рубежом могут присоединиться к олимпиадам: пошаговая инструкция Фото: Школьники смогут дистанционно приобщиться к ученическим олимпиадам (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинские школьники, которые временно находятся за рубежом, смогут принять участие во II этапе олимпиад дистанционно - как представители зарубежного округа.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

К участию приглашаются учащиеся учреждений общего среднего, профессионального и профессионального предвысшего образования. Для участия не обязательно быть зачисленным в украинское заведение, достаточно учиться в любом иностранном учебном заведении.

Как присоединиться

Ученик должен соответствовать возрастным группам для выбранного предмета и не быть младше своего класса или курса. До 14 ноября 2025 года необходимо заполнить онлайн-форму регистрации на конкретную олимпиаду:

К заявке нужно приложить:

  • сканкопию оригинала заявки на участие во II этапе для зарубежного округа (и текст в формате Word);
  • сканкопию согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника, подписанную одним из родителей или законным представителем;
  • сканкопию согласия на использование изображения участника.

Проведение олимпиады для учащихся за рубежом

Во время II этапа участники должны выполнять задания самостоятельно, находиться в комнате с двумя вебкамерами (спереди и сзади), быть подключенными к онлайн-конференции в течение всего времени выполнения заданий.

За ходом соревнования будут следить представители организационного комитета, которые будут контролировать соблюдение правил.

II этап для зарубежного округа будет проходить синхронно с графиком в Украине (по киевскому времени). За неделю до проведения олимпиады зарегистрированные участники получат на электронную почту инструкции по организации рабочего места, правила подачи апелляции, сроки объявления результатов и другие детали.

Победители II этапа формируют команду зарубежного округа (до 12 участников, максимум трое из каждого класса) для участия в III этапе, который будет проходить в Украине очно. Для участия необходимо предоставить паспорт, документ о временном или постоянном пребывании за рубежом и копию РНОКПП.

Ранее РБК-Украина писало, что МОН официально верифицировало первые украинские субботние и воскресные школы за рубежом. Ученики этих заведений могут изучать украинский язык, литературу, историю и другие предметы по программе украиноведческого компонента, а результаты обучения будут признаваться в Украине.

Также мы рассказывали, что МОН запустило первые 69 готовых уроков для учителей, которые преподают украиноведческий компонент украинским детям за рубежом. Материалы охватывают украинский язык, литературу, историю и начальную школу, доступны на платформе ВШО и содержат конспекты, презентации и интерактивные упражнения. До конца учебного года планируют опубликовать еще более 1100 уроков, чтобы более 13 тысяч детей могли получать украинское образование дистанционно.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Школа Дистанционное обучение Образование в Украине
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине