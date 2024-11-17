Не употребляли алкоголь, но алкотестер обнаружил его в крови: нарколог объяснил, почему

Бывают случаи, когда вы не употребляли алкоголь, но во время проверки полиции Алкотестер может обнаружить его в крови. Есть некие продукты, которые увеличивают уровень алкоголя в организме.

РБК-Украина узнало у психиатра-нарколога Евгения Скрипника, какие продукты могут спровоцировать повышение уровня алкоголя в крови и могут ли за это оштрафовать.

Психиатр-нарколог Евгений Скрипник отмечает, что употреблять алкоголь перед управлением транспортом запрещено. Не существует безопасной дозы алкоголя, которая не влияла бы на состояние организма и не создавала опасность на дороге. Главное правило на дороге: "Ноль алкоголя и наркотиков".

Однако некоторые продукты могут спровоцировать повышение уровня алкоголя в крови – это кефир и квас. Однако после употребления этих продуктов уровень алкоголя не повысится выше допустимых согласно украинскому законодательству 0,2 промилле.

Скрипник отмечает, что такой уровень считается допустимым, поскольку эта норма учитывает возможные погрешности алкотестеров или воздействие продуктов, содержащих незначительное количество спирта, например кефира или кваса. В то же время, по словам врача, даже одна бутылка пива может существенно превысить допустимую норму алкоголя в крови.

"Пол литра пива повысит уровень алкоголя до 0,5 промилле, что уже значительно превышает норму. Кроме того, в случае ДТП ответственность всегда будет на водителе, у которого обнаружили алкоголь в крови, независимо от обстоятельств", - отмечает Скрипник.

Индивидуальная реакция на алкоголь

Врач обращает внимание, что влияние алкоголя зависит от многих факторов: веса, пола и состояния здоровья. У женщин алкоголь быстрее повышает концентрацию в крови и дольше выводится, а при проблемах с печенью или почками этот процесс может быть еще более длительным.

По его словам, среднестатистическому мужчине понадобится три часа, чтобы организм полностью вывел бутылку пива. Но даже после этого тестер может зафиксировать следы алкоголя в крови, потому говорить о полной безопасности некорректно.

Наркотическое опьянение и анализы

Кроме алкоголя запрещается управление транспортом в состоянии наркотического опьянения. В таких случаях проводятся экспресс-тесты, определяющие наличие в крови амфетамина, марихуаны, героина или бензодиазепинов.

"К бензодиазепинам относится, например, гидазепам, который часто используют как успокаивающее средство. Его легко обнаружить в моче", - объясняет врач.

Он говорит, что за время своей практики ему не приходилось сталкиваться со случаями наложения штрафов за управление автомобилем под действием гидазепама или подобных препаратов. Однако водителям следует помнить, что любое состояние, которое может повлиять на внимательность и реакцию, представляет опасность для них и окружающих. Что касается других лекарств, во время приема которых производители не рекомендуют садиться за руль, то их не обнаруживают во время тестов. В частности, это касается антидепрессантов.