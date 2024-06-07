Как Украина живет в условиях постоянных отключений электроэнергии: основные вызовы
На фоне регулярных стабилизационных отключений электроэнергии в городах и поселках украинцы вынуждены приспосабливаться к новым реалиям - как на работе, так и дома.
РБК-Украина рассказывает о ряде основных вызовов, с которыми встречаются люди в Украине, когда выключают свет.
Отсутствие воды
Во многих более или менее новых многоквартирных домах ряд коммуникаций работает именно на электричестве. Учитывая это, когда в городе или поселке выключается свет, в домах перестают работать насосы, поставляющие воду в квартиры украинцев.
Особенно сложно в таких условиях пожилым людям и тем, у кого дома маленькие дети. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь, украинцы набирают воду "про запас", покупают очищенную питьевую воду в бутылях, или пользуются водой из бюветов.
Некоторые для того, чтобы помыться, даже тестируют летние души.
Невозможность приготовить еду
Тем из украинцев, у которых дома не газовые плиты, а электрические, во время стабилизационных отключений тоже тяжело - ни тебе воды разогреть, ни еды приготовить.
Некоторые при таких условиях устанавливают небольшие плиты, работающие от газа, или пользуются опасными в закрытых помещениях газовыми горелками с баллонами.
Другие украинцы тратят последние деньги на походы в заведения питания или покупают то, что можно съесть наскоро. Некоторые даже придумали "готовые первые блюда".
Порча продуктов
Поскольку все продукты жители городов и большинства сел хранят в холодильниках, во время длительных отключений электроэнергии возникает еще одна проблема - как уберечь пищу от порчи или размораживания.
На фоне регулярных отключений некоторые покупают дорогостоящие "переносные" холодильники, которые могут работать от аккумулятора, или запасаются компактными аккумуляторами холода.
Некоторые даже делятся в сети "рецептом" аккумулятора холода собственного производства.
Перебои со связью
На фоне отключений света в разных районах городов и даже регионах Украины, некоторые люди остаются без мобильной связи - из-за нехватки электроэнергии на башнях мобильных операторов, или же их перегрузки.
При таких условиях можно попробовать воспользоваться функцией национального роуминга - возможностью переключаться на сеть других мобильных операторов, если сеть одного из них недоступна.
В то же время за экстренными сообщениями власти, или же последними новостями, большое количество украинцев еще с начала полномасштабного вторжения РФ начали следить с помощью "классического" радио.
Нехватка интернета
Не работает у многих украинцев во время веерных отключений и интернет. В этом случае эксперты советуют подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON (передачи данных по оптоволоконным линиям связи).
Эта технология поможет оставаться с интернетом во время блекаутов до 72 часов.
Проверить, подключил ли ваш провайдер xPON, можно на специальной интерактивной карте от Минцифры и ЛУН. Если ваш провайдер уже использует эту технологию, вам достаточно будет:
- подготовить повербанк (купить или зарядить уже существующий)
- подключить его к роутеру и абонентскому терминалу ONU (предназначенному для приема трафика по оптическому волокну и передаче данных обратно)
Неработающие лифты
В многоквартирных домах без света возникает еще одна проблема - не работают лифты. И если живущим на нижних этажах можно пройтись пешком, то для обитателей верхних этажей такие "путешествия" могут показаться целым марафоном.
Главное здесь - быть вне лифта, когда электричество выключается. Ведь застрять в замкнутом пространстве никому не хочется. Если же вдруг такое случилось, главное - не паниковать.
Неработающие светофоры
На фоне стабилизационных отключений электроэнергии в городах и поселках Украины регулярно не работают светофоры, что существенно усложняет движение как частного, так и общественного транспорта.
Некоторые из них оснащены шкафами резервного питания, однако это позволяет лишь продлить время работы.
Несоответствие графиков
В заключение еще одной (хоть на самом деле - далеко не последней) проблемой для многих украинцев стало несовпадение графиков, анонсированных энергетическими компаниями, и реальных отключений.
В таких условиях трудно спланировать как свою работу (тем, кто работает удаленно), так и бытовые нужды.
Однако мы все равно благодарим наших защитников, чрезвычайные службы и каждого, кто присоединяется к борьбе за Украину в это непростое время.
Напомним, ранее мы рассказывали, уменьшат ли ограничения света для новостроек, в которых все на электричестве.
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