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Что делать, если застряли в лифте при отключении света: важные советы

Украина, Вторник 04 июня 2024 20:00
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Что делать, если застряли в лифте при отключении света: важные советы Что делать, если застряли в лифте при отключении света (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

При отключении света в многоквартирных домах и офисах не работают лифты, поэтому украинцам советуют не пользоваться ими перед исчезновением электроэнергии.

Что делать, если вы застряли в лифте при отключении света, - читайте в материале РБК-Украина.

Как нужно действовать: алгоритм

  • Успокойтесь и постарайтесь осознать, что ничего страшного не произошло, вам не стоит паниковать.
  • Не нажимайте на все кнопки, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.
  • Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы, сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.
  • В случае, если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают или не могут приехать, позвоните в службу "101". Ваше сообщение дойдет до оперативных дежурных аварийно-спасательных бригад вашего района и города в целом, и на помощь приедут спасатели.
  • Если у вас нет с собой телефона или отсутствует мобильная связь, позовите на помощь жильцов дома, которые живут рядом или будут проходить мимо. Попросите, чтобы вызвали соответствующую службу.
  • Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. При наличии воды пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, вытянув ноги.
  • После приезда аварийной бригады четко следуйте всем ее инструкциям.

Важно: в лифтовых кабинах или подъезде обычно есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании. Заранее запишите его или сфотографируйте, чтобы иметь при себе на всякий случай.

Если информации нет, обратитесь в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом. Вы можете попросить предоставить эти данные или разместить контактные телефоны аварийно-лифтовой службы в доме.

Также не следует использовать лифт за 30-40 минут до отключений, поскольку часто возможны отклонения от графиков. В это время лучше подняться или спуститься на нужный этаж пешком.

"Спасательная коробка" для лифтов: что туда положить

Вместе с соседями вы можете собрать так называемую "спасательную коробку" для лифтов. Положите туда наиболее необходимые вещи, которые помогут застрявшему в лифте человеку в максимально комфортных условиях подождать помощи.

Среди этих вещей могут быть:

  • вода
  • одеяло
  • бумажный пакет для дыхания
  • крепкие мусорные пакеты для физиологических стула (памперс или закрытый пустой сосуд из пластика)
  • орешки, печенье, сухофрукты, леденцы (это успокаивает дыхание)
  • салфетки влажные и сухие
  • легкое седативное средство
  • карандаши и бумага на случай, если в лифтовой ловушке окажется ребенок

Сложив такую коробку, вы потенциально облегчите пребывание в лифте и себе, и другим жителям вашего дома.

Ранее мы сообщали, что в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения.

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При написании материала использовались источники: КГГА, "Рубрика".

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