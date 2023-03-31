Как Украина планирует мешать председательству России в Совбезе ООН: объяснение МИД

"Мы систематически работаем над доказыванием нелегитимности пребывания России в ООН. Она должна быть загнана в угол существующими юридическими процедурами, чтобы не иметь возможности распространять ложь о войне в Украине и злоупотреблять своим председательством", - объяснял Кулеба во время онлайн-дискуссии, посвященной теме изгнания России из Совбеза ООН.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию отметил, что Украина планирует вместе с партнерами привлекать внимание к нелегитимности пребывания России в СБ ООН путем коллективных демаршей и других шагов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, если РФ все же будет председательствовать в Совбезе ООН с 1 апреля, то ее нужно процедурно загнать в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Добавим, как заявили недавно в США, пока якобы нет международно-правового пути, чтобы выгнать Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

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