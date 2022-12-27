Как Украина может защититься от новых нападений России после войны: мнение Бундестага

Так, на вопрос журналиста, как украинцы могут навсегда защититься от России после окончания войны, она заявила: "Украине нужны гарантии безопасности со стороны НАТО".

"Мы уверяем Украину, что будем продолжать стоять на ее стороне даже после мирного соглашения. А в перспективе, при условии выполнения всех требований, стать членом НАТО", - заявила Штрак-Циммерман.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Запад вооружает Украину всем необходимым, она сказала, что "каждая страна должна поддерживать тем, что необходимо и что есть в состоянии предоставить".

"Это либо из собственных армейских запасов, либо из промышленных запасов. После войны Украина также должна быть укреплена экономически таким образом, чтобы она снова была способна производить оборонное оружие и Россия не решилась снова напасть на Украину", - акцентировала глава оборонного комитета.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам "Группы двадцати" представил "украинскую формулу мира". Речь идет о фактическом плане того, как положить конец войне с Россией.

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