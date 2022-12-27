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Як Україна може захиститися від нових нападів Росії після війни: думка Бундестагу

Фото: глава комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Після закінчення війни Україні потрібні гарантії безпеки від НАТО. Також країна має бути зміцнена так, аби Росія більше не наважилася на нове вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман в інтерв'ю RND.

Так на питання журналіста, як українці можуть назавжди захиститися від Росії після закінчення війни, вона заявила: "Україні потрібні гарантії безпеки з боку НАТО".

"Ми запевняємо Україну, що будемо продовжувати стояти на її боці навіть після мирної угоди. А в перспективі, за умови виконання всіх вимог, стати членом НАТО", - заявила Штрак-Циммерман.

На уточнююче питання, чи означає це, що Захід озброює Україну всім необхідним, вона сказала, що "кожна країна має підтримувати тим, чим необхідно і що є в змозі надати".

"Це або з власних армійських запасів, або з промислових запасів. Після війни Україна також має бути зміцнена економічно таким чином, щоб вона знову була здатна виробляти оборонну зброю і Росія не наважилася знову напасти на Україну", - акцентувала очільниця оборонного комітету.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників "Групи двадцяти" представив "українську формулу миру". Мова йде про фактичний план того, як покласти край війні з Росією.

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