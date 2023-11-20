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Украина – Италия: кадры и слова перед матчем отбора к Евро-2024

Леверкузен, Понедельник 20 ноября 2023 08:45
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Украина – Италия: кадры и слова перед матчем отбора к Евро-2024 Фото: Михаил Мудрик (справа) в первом поединке отличиться не сумел (figc.it)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины домашним матчем против сборной Италии завершит выступления в квалификационном турнире перед чемпионатом Европы 2024 года.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

Украина – Италия

20 ноября, 21:45, Леверкузен, "БайАрена", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Для "сине-желтых" настал решающий момент отбора к Евро-2024. Команда Сергея Реброва сумела навязать конкуренцию в непростой группе и до последнего среди претендентов на путевку на форум. Сборной Украины достаточно сделать последний шаг, чтобы попасть в список счастливчиков. Впрочем, соперник – прямой конкурент.

Украина – Италия: кадры и слова перед матчем отбора к Евро-2024

Итальянцы – не просто действующие чемпионы Европы. "Скуадра Адзурра" еще один из самых неудобных соперников украинской сборной. За всю историю противостояний "сине-желтые" ни разу не победили Италию. Зато украинцы проиграли 7 матчей и лишь два товарищеских поединка свели вничью.

Правда, нынешняя форма сборной Италии далека от величия. С этим оппонентом дружине Реброва вполне по силам побороться за победу. Уверенность, максимум концентрации и немного везения могут стать рецептом успеха в Леверкузене. Конечно, итальянская команда собаку съела на подобных "матчах жизни". Однако македонцы же сумели одолеть чемпионов в квалификации к ЧМ-2022...

"Мы рассматривали много тактик с нашей стороны. Как будет играть Италия? У нее очень полезные исполнители, способные играть на оборону и атаку, это очень интенсивная команда. Они играли два дня назад, но в Италии всегда есть несколько составов. Мы должны быть готовы к интенсивной игре. Мы уже приняли решение, а завтра предоставим футболистам информацию, как мы будем действовать", – заявил накануне Ребров.

Украина – Италия: кадры и слова перед матчем отбора к Евро-2024

"Сине-желтые" перед матчем со сборной Италии провели странный секретный спарринг с гданьской "Лехией". Если его главной задачей было запутать штаб Лучано Спаллетти по поводу кадровых решений "сине-желтых", то по крайней мере частично этот план реализован. Интрига сохраняется минимум в отношении позиций вратаря, правого защитника, левого центрбека.

Ориентировочные составы на матч Украина – Италия

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбык

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко – Барелла, Жоржинью, Фраттези – Берарди, Скамакка, Кьеза

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Скорее всего, поединок будет напоминать шахматную партию двух футбольных гроссмейстеров. Цена ошибки будет слишком высокой, пусть и неудачник противостояния сыграет в плей-офф за место на чемпионате Европы. Очевидно, обе команды забьют. Относительно же возможности вырвать победу одной либо другой сборной сомнения остаются.

Украина – Италия: кадры и слова перед матчем отбора к Евро-2024

К слову, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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