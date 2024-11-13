Как обезопасить свои аккаунты от взлома: полиция предоставила перечень действий
Украинские пользователи все чаще сталкиваются со случаями, когда взломанные аккаунты их знакомых используются мошенниками для запросов о "финансовой помощи" или фейковом голосовании.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.
Специалисты по кибербезопасности призывают не реагировать на подобные сообщения, поскольку они могут быть отправлены взломанными профилями.
Таким образом, признаками взлома аккаунта являются:
1. Изменение настроек или данных профиля без вашего участия.
2. Появление посторонних устройств в списке активных сеансов.
3. Исчезновение, изменение или появление незнакомого контента или сообщений.
Правоохранители предоставили четкий перечень действий на случай, если ваш аккаунт был сломлен:
- Измените пароль.
- Удалите посторонние устройства из списка активных.
- Отмените нежелательные изменения в настройках.
- Измените одинаковые или скомпрометированные пароли в других аккаунтах.
- Включите двухфакторную аутентификацию.
- Предупредите знакомых о возможных мошеннических сообщениях.
Для повышения безопасности аккаунта специалисты советуют:
- создавать надежные пароли,
- регулярно проверять подключенные устройства,
- использовать только лицензионное программное обеспечение,
- включать уведомления о подозрительных действиях.
Ранее правоохранители также предупреждали украинцев о случаях так называемой скамы в Интернете и рассказывали о том, как обезопасить себя от этого вида кибермошенничества.
Также в нашем материале вы можете узнать, что такое фишинг и как от него себя оградить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.