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Как обезопасить свои аккаунты от взлома: полиция предоставила перечень действий

Среда 13 ноября 2024 15:10
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Как обезопасить свои аккаунты от взлома: полиция предоставила перечень действий Фото: хакер (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Украинские пользователи все чаще сталкиваются со случаями, когда взломанные аккаунты их знакомых используются мошенниками для запросов о "финансовой помощи" или фейковом голосовании.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Специалисты по кибербезопасности призывают не реагировать на подобные сообщения, поскольку они могут быть отправлены взломанными профилями.

Таким образом, признаками взлома аккаунта являются:

1. Изменение настроек или данных профиля без вашего участия.
2. Появление посторонних устройств в списке активных сеансов.
3. Исчезновение, изменение или появление незнакомого контента или сообщений.

Правоохранители предоставили четкий перечень действий на случай, если ваш аккаунт был сломлен:

  1. Измените пароль.
  2. Удалите посторонние устройства из списка активных.
  3. Отмените нежелательные изменения в настройках.
  4. Измените одинаковые или скомпрометированные пароли в других аккаунтах.
  5. Включите двухфакторную аутентификацию.
  6. Предупредите знакомых о возможных мошеннических сообщениях.

Для повышения безопасности аккаунта специалисты советуют:

  • создавать надежные пароли,
  • регулярно проверять подключенные устройства,
  • использовать только лицензионное программное обеспечение,
  • включать уведомления о подозрительных действиях.

Ранее правоохранители также предупреждали украинцев о случаях так называемой скамы в Интернете и рассказывали о том, как обезопасить себя от этого вида кибермошенничества.

Также в нашем материале вы можете узнать, что такое фишинг и как от него себя оградить.

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