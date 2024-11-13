Как обезопасить свои аккаунты от взлома: полиция предоставила перечень действий

Украинские пользователи все чаще сталкиваются со случаями, когда взломанные аккаунты их знакомых используются мошенниками для запросов о "финансовой помощи" или фейковом голосовании.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Киевской области.

Специалисты по кибербезопасности призывают не реагировать на подобные сообщения, поскольку они могут быть отправлены взломанными профилями.

Таким образом, признаками взлома аккаунта являются:

1. Изменение настроек или данных профиля без вашего участия.

2. Появление посторонних устройств в списке активных сеансов.

3. Исчезновение, изменение или появление незнакомого контента или сообщений.

Правоохранители предоставили четкий перечень действий на случай, если ваш аккаунт был сломлен:

Измените пароль. Удалите посторонние устройства из списка активных. Отмените нежелательные изменения в настройках. Измените одинаковые или скомпрометированные пароли в других аккаунтах. Включите двухфакторную аутентификацию. Предупредите знакомых о возможных мошеннических сообщениях.

Для повышения безопасности аккаунта специалисты советуют:

создавать надежные пароли,

регулярно проверять подключенные устройства,

использовать только лицензионное программное обеспечение,

включать уведомления о подозрительных действиях.

Ранее правоохранители также предупреждали украинцев о случаях так называемой скамы в Интернете и рассказывали о том, как обезопасить себя от этого вида кибермошенничества.