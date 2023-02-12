RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как обезопасить себя от боевых дронов: объяснение специалистов

Фото: как обезопасить себя от боевых дронов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вражеские ударные беспилотные летательные аппараты опасны и для гражданских, поэтому для людей подготовили советы, как уберечься от этого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отмечают, что значительную опасность представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну. К счастью, большинство враждебных БПЛА нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего.

"Минреинтеграция собрала советы о том, как распознать БПЛА и уберечься от этого оружия", - добавили в Министерстве.

Напомним, что пограничники "приземлили" российский дрон в Донецкой области. Вражеский беспилотник корректировал артиллерию оккупантов.

Украинские военные сбили очередного российского беспилотника над Черным морем на подлете в Николаевскую область.

В Вооруженных силах показали, как работают "Ловцы Шахедов" – Fortem DroneHunter F700, которые недавно закупила Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониВойна в Украине