"Реал" с дублем резервиста ярко обыграл "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответные матчи

"Реал" – "Бавария" – 2:1 (первый матч – 2:2)

Голы: Хоселу, 88, 90+1 – Дэвис, 68

Со стартовых минут команды не отсиживались в обороне. Хватало и остроты. Вот мюнхенец Гнабри опасно прострелил на дальнюю штангу, но партнер не успел замкнуть. В ответ Винисиус пробил из пределов штрафной, Нойер перевел мяч в штангу, а затем еще и парировал добивание Родриго.

На 29-й минуте напомнил о себе Кейн. Английский нападающий пробил с разворота с линии штрафной, но Лунин успел среагировать на выстрел бомбардира. Перед перерывом новый сэйв в актив записал Нойер, вытащив из дальнего угла то ли навес, то ли удар Винисиуса.

С началом второй половины "Реал" прибавил в активности. Главными действующими лицами на протяжении нескольких атак были молодые бразильцы. Сначала Родриго в касание отправил мяч мимо штанги после передачи Винисиуса. Вскоре Нойер среагировал на выстрел первого со штрафного, а затем вытащил из-под перекладины удар второго после сольного прохода.

"Бавария", однако, выдержала давление мадридцев. А потом и сама перешла к активным действиям. Сначала Мусиала в штрафной подстроил мяч под левую ногу и пробил под перекладину – Лунин перевел на угловой. А в следующей атаке Дэвис получил слева передачу Кейна из глубины, сместился в центр и роскошно уложил в дальний угол.

Забитый мяч заставил "Реал" заиграть еще активнее. "Сливочные" даже быстро отправили сферу в сетку ворот мюнхенцев после розыгрыша углового, но гол отменили из-за откровенного фол против Киммиха. В ответ Кейн отправил мяч мимо штанги.

А потом настоящим джокером "Реала" стал Хоселу. Опытный форвард появился на поле на 81-й минуте и в течение десяти последующих полностью перевернул игру. Сначала он вовремя оказался на добивании, когда Нойер не зафиксировал мяч после удара Винисиуса с угла штрафной. А затем в атаке вторым темпом замкнул прострел Рюдигера вдоль ворот – 2:1!

Королевский клуб победный счет мастерски удержал. "Реал" вышел в 18-й финал Кубка чемпионов в истории. Мадридцы 1 июня на лондонском "Уэмбли" попытаются завоевать 15-й трофей в противостоянии с дортмундской "Боруссией".