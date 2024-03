Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США

О том, как Дональд Трамп расчищает себе дорогу к президентству, почему он обходит в рейтингах Джо Байдена и чего ждать от его президентства Украине – подробнее в материале РБК-Украина.

При написании статьи использовались материалы The New York Times, The Atlantic, POLITICO, публичные заявления Дональда Трампа, оффрекорд-комментарии украинских собесеников РБК-Украина.

За последние несколько дней исчезли последние сомнения о том, что Дональд Трамп станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии на ноябрьских выборах. Все многочисленные недруги американского экс-президента наблюдали, как одна за другой закрываются опции, которые закрыли бы Трампу путь к кандидатству (и, вероятно, новому президентству).

В частности, Верховный суд страны отменил решение суда Колорадо, который ранее отстранил Трампа от участия в праймериз на основании 14-й поправки к Конституции США – согласно которой лицо, участвовавшее в мятеже против государства, не может занимать государственную должность. Речь о событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа, не согласные с его поражением на выборах и подстрекаемые самим Трампом, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне.

По мнению Верховного суда, для использования этой нормы на практике, как минимум, нужен будет отдельный закон. Таким образом, более отстранять Трампа от праймериз или выборов никто не сможет – решение по кейсу Колорадо действует на территории всей страны.

Кроме того, тот же Верховный суд принял к рассмотрению апелляцию Трампа о наличии у него "абсолютного президентского иммунитета", который якобы гарантирует ему отсутствие наказания за любые действия, совершенные на президентском посту. Рассмотрение дела идет по-американски медленно – только в конце апреля будут заслушаны аргументы сторон.

До тех пор забуксовал собственно судебный процесс по делу о захвате Капитолия. В конечном счете, судя по всему, до ноябрьских выборов и даже до инаугурации следующего президента СШа в начале 2025 года, никакое решение по уголовным делам против Трампа принято не будет. Тем более, никто не посадит его за решетку. Следовательно, многочисленные аналитические выкладки о том, сможет ли Трамп идти на выборы из тюрьмы, и как он будет править страной из-за решетки, утратили всякий смысл.

Таким образом, победа на будущих выборах стала для Трампа еще более важной: ведь в случае избрания у него будет достаточно вполне правовых инструментов, благодаря которым он сможет позакрывать дела против себя.

Штурм Капитолия сторонниками Трампа (фото: Getty Images)

И на этой неделе Трамп стал еще ближе к возвращению в Овальный кабинет, одержав разгромную победу над своей последней оппоненткой на республиканских праймериз, Никки Хейли. Из 15 штатов, в которых во вторник проводились праймериз, она одержала победу лишь в одном, остальные взял Трамп.

В итоге, его отрыв от Хейли по числу делегатов на конференцию Республиканской партии (каждый претендент на праймериз борется именно за эти голоса, благодаря которым его и выдвигают в президенты) стал уже вовсе неприличным – более чем десятикратным.

В связи с этим Хейли приняла давно напрашивающееся решение – выйти из гонки. Тем самым Трамп остался уже и чисто формально единственным кандидатом от своей партии на будущих выборах. Конечно, праймериз будут проходить и будущем, как того требуют избирательные процедуры, но практического смысла в них нет ни малейшего.

Хотя некоторое время назад, особенно после промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году, казалось, что позиции экс-президента пошатнулись, и кандидатом от партии станет кто-то другой, например, губернатор Флориды Рон Десантис. Но в итоге, Трамп всех переиграл.

Возраст, экономика, война

Трамп не только сумел расправиться с конкурентами внутри своей партии, но и демонстрирует уверенный, в несколько процентов перевес уже над Джо Байденом. Если для Украины отрыв в 5-7% – это и близко не катастрофа для отстающего политика в разгар кампании, то в США это считается довольно серьезным перевесом.

Что еще важнее – Трамп не просто обгоняет Байдена по уровню общенародной поддержки, а еще и опережает того фактически во всех "колеблющихся штатах", которые при американской системе выборов как раз и определяют победителя.

У Байдена есть несколько ключевых проблем, играющих на руку его оппоненту. В первую очередь, наверное, это его возраст и физическая форма. Хотя и сам Байден, и его команда не устают убеждать американцев и весь мир, что президент полон сил и энергии, поводы посудачить над своей формой Байден все же подбрасывает регулярно. И Трамп эти поводы всегда использует.

Не на руку действующему главе государства играет и экономическая ситуация. Если точнее, то инерция ее восприятия избирателями. Речь о том, что экономическая политика Байдена, так называемая "байденомика", вполне сработала на практике, экономика показывает объективно хорошие показатели. Но избиратели в массе своей этого пока не замечают, полагая, что "при Трампе было лучше". Гиперактивно эту тему разгоняет, естественно, и сам Трамп.

Кроме того, по позициям Байдена серьезно ударила и неблагоприятная внешняя конъюнктура. Уход из Афганистана, фактическая сдача страны талибам, стал первым болезненным уколом. Потом началась полномасштабная агрессия РФ против Украины. И, наконец, разгорелась новая война на Ближнем Востоке.

Последнее, очевидно, для Байдена неприятнее всего, с учетом антиизраильских настроений в левом крыле Демократической партии. А Байдену для победы необходима будет т.н. "широкая коалиция" избирателей – когда за действующего президента проголосуют люди разных взглядов, чьи симпатии еще как-то предстоит завоевать или хотя бы не утратить. Как показывает социология, лишь 83% проголосовавших за Байдена в 2020 году, собираются сделать это снова (можно сравнить с 97% у Трампа).

Президент США Джо Байден (фото: Getty Images)

Байден пришел к власти на лозунгах о будущей спокойной жизни американцев – на контрасте с временами взбалмошного Трампа. По факту же США, как и весь мир оказались в зоне невиданной десятилетиями политической турбулентности. И хотя к развязыванию новой войны на Ближнем Востоке Байден вообще никак не причастен, с последствиями дело приходится иметь именно ему.

Впрочем, не стоит думать, что победа уже у Трампа в кармане, хотя ее вероятность уже уверенно превышает 50%. У экс-президента есть и немало собственных электоральных проблем. В частности, ему исторически никак не удается завоевать популярность среди богатых и хорошо образованных жителей американских пригородов.

Праймериз четко показали: чем лучше образован избиратель-республиканец, тем с меньшей вероятностью он поддержит Трампа (сейчас такие людей отдавали предпочтение Хейли).

Заручиться симпатией избирателей Хейли будет очень важной задачей для Трампа – сейчас, по данным соцопросов, лишь половина из них заявляет о готовности поддержать Трампа, почти 40% и вовсе хотят проголосовать за Байдена.

Впрочем, по мнению многих аналитиков-республиканцев, такой тренд проявляется лишь в соцопросах – а уже непосредственно в день голосования республиканский избиратель, зажмурив глаза, все-таки проголосует за партийного выдвиженца Трампа, а не за его конкурента.

Тем не менее, за счет одного лишь своего ядра, так называемого MAGA-электората (от главного лозунга Трампа: 'Make America great again' ("Сделать Америку великой снова") ,- ред.) Трамп выборы не выиграет, без поддержки со стороны умеренных республиканцев и особенно независимых (неопределившихся) американцев не обойтись, сейчас их симпатии делятся между Трампом и Байденом примерно поровну.

Призрак диктатуры

По мере того, как победа Трампа на выборах становилась все более и более вероятной, в американских медиа появлялось все больше аналитически-прогностических материалов о том, какой станет Америка при Трампе, во всех сферах, от прав ЛГБТ-американцев до отношений с Китаем.

И критически настроенные к Трампу либеральные медиа иногда рисуют совсем уж апокалиптические картины, о построении в США ультраправой персоналистской диктатуры, иногда проскакивают даже слова вроде "фашистской" или "нацистской".

В чем сходятся почти все аналитики – второй срок Трампа будет заметно отличаться от первого. Экс-президент явно сделал выводы из своей прошлой каденции, когда его бурная активность часто сдерживалась представителями истеблишмента – и теперь собирается прочистить весь государственный аппарат, наполнив его исключительно лояльными себе функционерами.

Украину, безусловно, больше всего интересует, как именно Трамп собирается выполнять свои обещания "закончить войну за 24 часа". Как рассказал на дня журналист New York Times Бретт Стивенс, в общих чертах план Трампа состоит в том, чтобы Украина максимально истощилась, ощущала нехватку боеприпасов и оружия, и тем самым стала более сговорчивой и таки села за стол переговоров с россиянами в самом начале второго президентского срока Трампа.

Если все обстоит именно так, для Украины это очень плохая новость – очевидно, Трамп всеми силами будет срывать выделение нового многомиллиардного пакета помощи Украине, провести который через Конгресс пытаются еще с прошлой осени.

Проблема еще и в том, что Трамп планомерно наращивает влияние внутри самой Республиканской партии. В частности, о поддержке его кандидатуры на выборах заявил лидер сенаторов-республиканцев Митч Макконнелл, который в то же время является очень активным сторонником Украины. 82-летний Макконелл заявил, что вскоре уйдет со своей должности, республиканские сенаторы получат себе нового лидера, которого почти наверняка навяжет им Трамп. И если сейчас республиканцы в верхней палате Конгресса в целом гораздо более позитивно настроены к Украине, чем в нижней, то с уходом Макконелла все может поменяться.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным (фото: Getty Images)

Впрочем, не стоит думать и что победа Трампа на выборах – это гарантированная катастрофа для Украины. Дело может обернуться самым неожиданным образом.

Так, от одного из собеседников в украинском руководстве РБК-Украина услышало любопытную теорию. Ее суть в том, что Трамп полагает: если он придет к Путину с определенным идеями относительно окончания войны, тот их обязательно примет. А если этого не случится, к примеру, Путин решит воевать дальше, то маятник может качнуться в противоположную стороны – и разозленный Трамп просто завалит Украину современным оружием, в отместку Москве.

Когда РБК-Украина изложило эту теорию другому информированному собеседнику во власти, ответом было: "Да Трамп просто и сам еще не знает, что он будет делать с Украиной".

В этом смысле второй президентский срок Джо Байдена – неидеального, иногда медлительного и слишком осторожного – все же выглядит более комфортным для Украины. Да и для всего мира тоже – как раз из-за этой предсказуемости.