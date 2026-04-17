Как мировые конфликты ускорят рост цен в Украине: прогноз НБУ на 2026 год

Влияние на цены и инфляцию

Мартовский рост цен на топливо, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, добавил к украинской инфляции 0,4 п. п. Из-за этого инфляционный тренд развернулся раньше ожидаемого - уже в марте показатель ускорился до 7,9%.

По оценкам НБУ, общее влияние дорогого топлива на инфляцию в 2026 году может составить от 1,5% до 2,8% (учитывая вторичные эффекты). Однако окончательные цифры будут обнародованы в новом макропрогнозе, поскольку существуют и сдерживающие факторы.

Риски для экономики и ВВП

Прямое влияние на украинский ВВП пока ограничено, однако Нацбанк видит угрозы во вторичных эффектах. В частности, речь идет о возможном исчерпании мировых запасов оружия и увеличении доходов России от продажи нефти.

"Дорогая нефть не решит глобально проблемы российской экономики, но даст дополнительный ресурс", - отметил Лепушинский.

Реакция НБУ и учетная ставка

Из-за новых рисков регулятор уже сохранил учетную ставку на уровне марта, хотя ранее планировалось ее снижение. Дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости инфляционных ожиданий.

НБУ готов отсрочить цикл снижения ставки или даже повысить ее в случае роста угроз. Также Нацбанк планирует активно поддерживать устойчивость валютного рынка.

"При рисках дестабилизации будем и в дальнейшем наглядно демонстрировать свое присутствие на нем", - подчеркнул замглавы НБУ.