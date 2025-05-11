Как мир реагирует на маневр Путина по перемирию: главные заявления

Франция

Французский президент Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на такое заявление Путина и поддержал украинского лидера Владимира Зеленского.

Он отметил, что вчера в Киеве вместе с президентом США Дональдом Трампом они сделали четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника.

"Президент Зеленский взял на себя обязательства без всяких условий. Теперь мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Не может быть никаких переговоров, когда говорит оружие", - подчеркнул он.

Он также отметил, что не может быть диалога, если одновременно с тем бомбардируют гражданское население.

"Сейчас нужно прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры. Ради мира", - подытожил он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах Украины и РФ в Стамбуле после 15 мая и отметил, что Европа хочет присоединиться к переговорам, но после установления режима тишины.

Германия

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц также отреагировал на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Мерц заявил, что предложение России вести прямые переговоры с Украиной является "хорошим знаком", но "далеко не достаточным".

"Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, которое позволит провести настоящие переговоры. Сначала огонь нужно прекратить, а потом можно будет начать переговоры", - отметил Мерц.

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск на своем аккаунте в X (Twitter) написал, что мир ждет решения РФ относительно немедленного и безусловного прекращения огня.

"В ответ на наше обращение россияне предложили мирные переговоры с 15 мая. Мир, однако, ждет однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Жертв больше не будет!", - отметил он.

США

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог в свою очередь подчеркнул, что сначала должно быть безусловное 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, а уже во время него возможен переход к мирным переговорам.

"А не наоборот", - подытожил Келлог.

Литва

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также поддержал Украину и отметил, что Путин снова играет в свою привычную игру.

"Ответ Путина на очередное предложение о прекращении огня: рой из 100 беспилотников ночью обрушился на Украину. Путин играет в свою привычную игру - использует террор как рычаг влияния и тянет время, чтобы избежать любого реального пути к миру", - отметил он.

В то же время глава МИД подчеркнул, что говорить о мире, когда российские бомбы продолжают падать на мирное население Украины - это фарс.

"Правила четкие - безусловное прекращение огня с понедельника или новые жесткие санкции. Тот факт, что Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США потребовали безусловного прекращения огня, говорит нам обо всем. Этот подход работает - и мы должны его придерживаться", - добавил министр.

Он подытожил свое заявление тем, что на этот раз мир должен довести дело до конца.

"Если российские пушки не замолчат до понедельника, новый раунд санкций должен быть введен - без колебаний", - сказал Будрис.

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский тоже отметил, что данное заявление Путина показывает, что диктатор хочет продолжить стрелять.

"Все просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять. Кремль вульгарно отверг последний призыв демократического мира к прекращению огня", - пояснил он.

Турция

Между тем даже президент Турции Реджеп Тайип назвал Путину главное условие для переговоров с Украиной.

Как сообщает пресс-служба Эрдогана, президент Турции провел телефонный разговор с главой Кремля.

Во время разговора Эрдоган сообщил Путину, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, на котором они остановились, приветствуется.

Однако он подчеркнул, что сейчас "открылось окно возможностей для достижения мира" и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров.