Как суверенному государству. Байден одобрил выделение Тайваню 80 млн долларов помощи

"Помощь будет использоваться для укрепления возможностей самообороны Тайваня посредством совместной и комбинированной оборонной способности и повышения осведомленности о морской области и возможностях безопасности на море", - говорится в сообщении.

Обычно помощь в рамках FMF получают именно суверенные государства, что, очевидно, указывает на позицию США в отношении Тайваня.

США и Тайвань

США активно поддерживают Тайвань в борьбе с Китаем. Америка считает остров суверенной демократией, тогда как КНР не согласна с такими заявлениями и заявляет о своих правах на эту территорию.

По данным разведки Соединенных Штатов, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня , однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что война за Тайвань была бы разрушительной, ведь конфликт повлияет на мировую экономику так, как мы не можем вообразить. В то же время США продолжают помогать Тайваню - например, летом Америка объявила о пакете помощи стране в размере 345 млн долларов.

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