Украинцы резко увеличили уплату алиментов из-за мобилизации

В этом году уплата алиментов в Украине выросла на 30%. Это связано с тем, что родители троих детей в случае задолженности по алиментам могут быть мобилизованы.

Об этом сказал руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе телемарафона.

"Если у отца есть три несовершеннолетних ребенка, он имеет право на отсрочку от мобилизации, но если он их содержит. То есть содержание не означает, что быть просто физиологическим отцом, это значит участвовать во жизни ребенка, в том числе и в имущественном плане и исправно платить алименты в случае, если они есть", - сказал он.

По его словам, когда задолженность по алиментам превышает три месяца, фактически считается, что отец не содержит своих детей должным образом, и в таком случае он может быть лишен отсрочки от мобилизации.

"Такие государственные механизмы побуждают наших граждан исправнее платить алименты. Прирост по сравнению с прошлым годом составляет 30%", - сказал Миненко.

Долги по алиментам

Проблема долгов по алиментам была хронической в Украине. В 2018 году был принят закон, усиливающий ответственность за неуплату алиментов. Закон предусматривает штрафы и выполнение общественно полезных работ.

Согласно закону, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума. Если алименты не платятся больше года, то их размер увеличивается на 20%. Если долг свыше 2 лет – на 30%, свыше 3 лет – на 50%

Среди новаций закона европейская норма по выезду ребенка за границу, налоговые льготы за ответственное отцовство.