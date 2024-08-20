В Украине внедрят службы сопровождения для поддержки военных, спасателей и полицейских

Кабинет министров Украины согласовал создание служб сопровождения с целью повышения мотивации и поддержки военнослужащих, спасателей и полицейских, а также их семей.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Предложение о службах сопровождения принадлежит Министерству обороны относительно. Эти службы обеспечат надлежащую поддержку при выполнении военных и служебных обязанностей. В частности, правительство утвердило порядок организации деятельности служб сопровождения, которые будут функционировать в пределах бюджетных ассигнований. Их основная цель - помощь военным, спасателям, полицейским и их семьям, в частности тем, кто получил ранения, заболел, попал в плен или погиб при выполнении служебных задач. Службы сопровождения будут выполнять ряд важных задач: Сопровождение тех, кто получил ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении служебных обязанностей, а также поддержка связи с их семьями.

Помощь в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Сопровождение членов семей погибших, пропавших без вести или захваченных в плен, а также помощь в реализации льгот и гарантий, которые им принадлежат.

Содействие в оформлении документов, необходимых для подтверждения статуса лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации.

Участие в мероприятиях поддержки или сопровождения тех, кто увольняется со службы.