В Украине внедрят службы сопровождения для поддержки военных, спасателей и полицейских
Кабинет министров Украины согласовал создание служб сопровождения с целью повышения мотивации и поддержки военнослужащих, спасателей и полицейских, а также их семей.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Предложение о службах сопровождения принадлежит Министерству обороны относительно. Эти службы обеспечат надлежащую поддержку при выполнении военных и служебных обязанностей.
В частности, правительство утвердило порядок организации деятельности служб сопровождения, которые будут функционировать в пределах бюджетных ассигнований. Их основная цель - помощь военным, спасателям, полицейским и их семьям, в частности тем, кто получил ранения, заболел, попал в плен или погиб при выполнении служебных задач.
Службы сопровождения будут выполнять ряд важных задач:
- Сопровождение тех, кто получил ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении служебных обязанностей, а также поддержка связи с их семьями.
- Помощь в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).
- Сопровождение членов семей погибших, пропавших без вести или захваченных в плен, а также помощь в реализации льгот и гарантий, которые им принадлежат.
- Содействие в оформлении документов, необходимых для подтверждения статуса лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации.
- Участие в мероприятиях поддержки или сопровождения тех, кто увольняется со службы.
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