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В Украине внедрят службы сопровождения для поддержки военных, спасателей и полицейских

Вторник 20 августа 2024 13:06
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В Украине внедрят службы сопровождения для поддержки военных, спасателей и полицейских Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Украины согласовал создание служб сопровождения с целью повышения мотивации и поддержки военнослужащих, спасателей и полицейских, а также их семей.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Предложение о службах сопровождения принадлежит Министерству обороны относительно. Эти службы обеспечат надлежащую поддержку при выполнении военных и служебных обязанностей.

В частности, правительство утвердило порядок организации деятельности служб сопровождения, которые будут функционировать в пределах бюджетных ассигнований. Их основная цель - помощь военным, спасателям, полицейским и их семьям, в частности тем, кто получил ранения, заболел, попал в плен или погиб при выполнении служебных задач.

Службы сопровождения будут выполнять ряд важных задач:

  • Сопровождение тех, кто получил ранения, травмы, контузии или заболевания при исполнении служебных обязанностей, а также поддержка связи с их семьями.
  • Помощь в вопросах направления и прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).
  • Сопровождение членов семей погибших, пропавших без вести или захваченных в плен, а также помощь в реализации льгот и гарантий, которые им принадлежат.
  • Содействие в оформлении документов, необходимых для подтверждения статуса лица, на основе которого предоставляются соответствующие льготы и компенсации.
  • Участие в мероприятиях поддержки или сопровождения тех, кто увольняется со службы.

Ранее Кабмин изменил порядок предоставления отсрочки от мобилизации ухаживающим за родственниками.

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