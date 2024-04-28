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Без бумаг и ксерокопий. Как через "Дію" отправить копии документов

Воскресенье 28 апреля 2024 13:59
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Без бумаг и ксерокопий. Как через "Дію" отправить копии документов Иллюстративное фото: в "Дії" можно распространять документы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы могут отправить электронные копии документов в необходимые учреждения благодаря функции "шеринг" через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".

Как воспользоваться шеренгом документов в "Дії"?

Для распространения документов через "Дію" компания должна отправить запрос на копию цифрового документа в пользовательское приложение.

После этого пользователь должен подтвердить запрос "Дія.Підписом".

После этого копия будет отправлена в систему компании или по электронному адресу. Представитель компании может прикрепить копию к соответствующим заявлениям или договорам.

Копии каких документов можно отправить:

  • ID-карта;
  • загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении;
  • справка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт;
  • студенческий билет;
  • документы по образованию.

Напомним, утро РБК-Украина сообщало о том, что у "Дії" появилась услуга, касающаяся компенсаций за трудоустройство переселенцев.

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