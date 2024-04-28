Как оплатить налоги в "Дія": пошаговая инструкция

Физические лица-предприниматели (ФЛП) 1-3 группы имеют возможность оплатить налоги в приложении "Дія" за несколько кликов.
О том, как оплатить налоги в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Стоит добавить, что услуга была временно остановлена еще в начале полномасштабного вторжения России. Тогда службы национальной безопасности приняли решение отключить все государственные реестры, чтобы защитить данные граждан. Уже через несколько месяцев, а именно в марте 2022 года, доступ к услуге был восстановлен.
Услуга полезна для ФЛП 1-3 группы без наемных работников на упрощенной системе налогообложения.
Для того, чтобы оплатить налог через "Дія" необходимо:
Если же вы выбрали "Декларацию плательщика единого налога 2%":
Фото: как оплатить налоги в "Действии" (скриншот)
После подачи декларации - сумма поступлений по ФЛП будет подтягиваться автоматически.
Стоит добавить, что оплата налогов является не единственной услугой, которой можно воспользоваться в "Дія". Среди других как пример:
В частности в "Дія" планируют разрешить жениться через приложение по видеосвязи. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
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