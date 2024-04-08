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В "Дію" добавили две услуги для переселенцев. В Минцифре рассказали подробности

Украина, Понедельник 08 апреля 2024 19:14
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В "Дію" добавили две услуги для переселенцев. В Минцифре рассказали подробности Архивное фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Временно перемещенным лицам в Украине упростили получение соответствующей справки с помощью сервиса "Дія". Теперь заявку можно будет подавать одному члену за всю семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам министра, была возвращена услуга для людей, которые из-за войны вынуждены были покинуть дома.

"Доработали ее вместе с Минсоцполитики. Теперь регистрируйте справку и оформляйте выплаты для себя, жены или мужа и детей в приложении "Дія". Раньше каждый подавал заявление за себя", - написал Федоров.

Что еще изменилось

Также министр уточнил, что можно будет получать справку и выплаты на детей, которые родились уже после переезда.

Данные о них автоматически подтянутся из свидетельства о рождении, ничего дополнительно вводить не надо.

"Выплаты поступят на карту того, кто подавал одно заявление для всех. Справка о ВПЛ будет в "Дії", а деньги - на карте "єПідтримка". Сервис доступен только для граждан, которые еще не имеют справки ВПЛ", - написал Федоров.

Полезная информация для переселенцев

Кабинет министров расширил перечень внутренне перемещенных лиц, которые будут иметь право на получение компенсации на жительство еще в течение шести месяцев.

Также в Украине действует закон, способствующий тому, чтобы переселенцы могли получить льготные кредиты на приобретение земельных участков, покупку и строительство жилья.

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Внутренне перемещенные лица Дия Выплаты
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