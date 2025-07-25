Как быстро освободить память на iPhone без потери важных данных: полезные советы

Что занимает больше всего места

Прежде чем удалять данные, стоит разобраться, что именно съедает память. Откройте "Настройки", "Основные", "Хранилище iPhone". Здесь отображается наглядная диаграмма, показывающая, сколько места занимают приложения, фото, медиафайлы и другие типы данных.

Также в этом разделе iOS предлагает полезные рекомендации, например - удалить прослушанные подкасты, пересмотреть загруженные видео или включить автоматическую выгрузку неиспользуемых приложений.

Проверьте, что занимает больше всего места (фото: CNET)

Удалите или выгрузите приложения, которые давно не открывали

На той же странице "Хранилище iPhone" отображается список всех приложений с указанием объема памяти и даты последнего использования. Если не пользуетесь каким-то приложением - удалите его вручную. Позже вы всегда сможете установить его заново.

Еще проще - включить автоматическую выгрузку неактивных приложений. Для этого на странице "Хранилище iPhone" нажмите "Включить" рядом с пунктом "Сгрузить неиспользуемые приложения".

Приложения не исчезнут навсегда - их данные сохранятся в iCloud и отобразятся в виде значка с облаком. Нажмите на него, чтобы загрузить приложение обратно.

Удалите или выгрузите приложения, которые давно не открывали (фото: CNET)

Включите облачное хранилище

Фотографии и видео - один из главных "пожирателей" памяти. Решение - iCloud Фото. Он автоматически загружает медиаконтент в облако и оставляет на устройстве только оптимизированные версии.

Чтобы включить функцию, перейдите в "Настройки", "Приложения, "Фото", "iCloud Фото", затем выберите "Оптимизация хранилища iPhone". При необходимости вы всегда сможете загрузить оригиналы в полном разрешении.

Дополнительно можно использовать и сторонние облачные сервисы, например, Google Фото. Это особенно удобно, если вы хотите удалить файлы с iPhone, но сохранить их в облаке.

Перенесите файлы на внешний накопитель

Освободить место можно и с помощью внешнего USB-накопителя или SD-карты. Подключите устройство через адаптер и используйте стандартное приложение "Файлы" или сторонние приложения, чтобы скопировать нужные данные на внешний диск.

После этого файлы можно переместить на компьютер или загрузить в облачные сервисы, такие как Dropbox или Box, для резервного хранения.

Очистка данных из приложений

Иногда наибольший объем данных потребляют другие приложения. Например, если вы загружали видео и музыку для прослушивания офлайн, они могут все еще занимать драгоценное место на вашем телефоне.

Один из простых способов проверить это - перейти на страницу "Хранилище iPhone", упомянутую ранее. Для этого нужно открыть "Настройки" , затем нажать "Основные" и выбрать "Хранилище iPhone".

Прокрутите список вниз - вы увидите перечень установленных приложений с указанием объема, который они занимают. Найдите те, которые вы используете для офлайн-контента - например, Netflix или Spotify.

Нажмите на нужное приложение. Внизу страницы появится список загруженного контента, который можно удалить простым свайпом. Иногда iOS предлагает общий список с рекомендацией "Просмотреть загруженные медиафайлы" - это позволит очистить файлы сразу из нескольких приложений.

Стоит отметить, что этот метод работает не со всеми приложениями. Например, YouTube или встроенное приложение "Подкасты" от Apple не отображают загруженные данные в разделе "Хранилище iPhone". Однако вы можете определить "тяжелые" приложения по общему объему занимаемой памяти.

Если вы скачивали офлайн-карты, они тоже могут занимать много места. Чтобы их удалить, откройте приложение Карты, нажмите на иконку профиля, затем выберите "Офлайн-карты".

Здесь вы можете: