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9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас

Суббота 12 июля 2025 09:00
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9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас Активируйте эти настройки для защиты конфиденциальности (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Несмотря на то, что Apple позиционирует себя как защитника пользовательских данных, по умолчанию iPhone собирает достаточно много информации - от отчетов об ошибках до поведения пользователя в приложениях. Но при желании все это можно отключить.

РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf рассказывает, какие настройки iOS стоит пересмотреть для повышения уровня конфиденциальности.

Отключите сбор аналитики и диагностических данных

По умолчанию iPhone отправляет в Apple отчеты об ошибках, данные об использовании и другую статистику. В компании утверждают, что это помогает улучшать iOS. Однако, если вы не хотите, чтобы смартфон делился такими данными - это легко отключается.

Перейдите в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Аналитика и улучшения. Здесь отключите опцию "Передавать аналитику iPhone".

Дополнительно стоит отключить:

  • "Улучшение Siri и диктовки" - чтобы Apple не хранила расшифровки голосовых запросов
  • "Аналитика iCloud" - чтобы минимизировать передачу информации об активности в облаке.

Отключение этих функций не повлияет на работу iPhone.

9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчасОтключите сбор аналитики и диагностических данных (фото: MakeUseOf)

Включите защиту конфиденциальности в почте

Многие электронные письма содержат пиксели отслеживания - миниатюрные элементы, которые позволяют отправителю узнать, когда и где было открыто письмо. Это активно используют маркетологи и спамеры.

Функция "Защита конфиденциальности в Почте" от Apple защищает от таких трекеров, скрывая IP-адрес и загружая контент писем через серверы Apple, а не напрямую.

Для активации зайдите в Настройки, Почта, Конфиденциальность и включите "Защищать действия с почтой". Учтите, что это не защищает при переходе по ссылкам в письме - будьте внимательны.

9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчасВключите защиту конфиденциальности в почте (фото: MakeUseOf)

Скрывайте содержимое уведомлений на экране блокировки

Даже в заблокированном состоянии iPhone может отображать превью сообщений, писем и других уведомлений, привлекая внимание посторонних.

Чтобы скрыть эту информацию, перейдите в Настройки, Уведомления, Показ превью и выберите "Если разблокировано" или "Никогда". Также можно настроить отображение уведомлений для конкретных приложений (например, WhatsApp или Сообщения).

9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчасСкрывайте содержимое уведомлений на экране блокировки (фото: MakeUseOf)

Включите автоматическое обновление ПО и приложений

Обновления iOS и приложений часто содержат исправления уязвимостей и улучшения безопасности. Если автоматические обновления выключены, вы можете не получить важные патчи вовремя.

Чтобы включить эту функцию:

  • Перейдите в Настройки, Основные, Обновление ПО, Автоматически - и включите все опции
  • Затем вернитесь в Настройки, App Store и включите "Обновления приложений".

Так вы всегда будете использовать самые защищенные версии iOS и программ.

9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчасВключите автоматическое обновление ПО и приложений (фото: MakeUseOf)

Отключите отслеживание рекламы

Многие приложения собирают данные о вашей активности, чтобы показывать персонализированную рекламу. К счастью, Apple позволяет это ограничить.

Зайдите в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Отслеживание и отключите "Разрешить приложениям запрашивать отслеживание". Это запретит всем новым приложениям доступ к межсайтовому отслеживанию.

Дополнительно перейдите в Apple Реклама (в том же разделе) и отключите "Персонализированная реклама". Хотя Apple заявляет, что не использует сторонние трекеры, отказ от персонализации ограничит сбор данных даже внутри фирменных приложений.

9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчасОтключите отслеживание рекламы (фото: MakeUseOf)

Включите расширенное шифрование iCloud

Резервное копирование данных в iCloud - это удобно, но насколько защищены ваши копии? Apple предлагает функцию Advanced Data Protection, которая обеспечивает сквозное шифрование большинства данных в облаке. Это означает, что расшифровать информацию смогут только ваши доверенные устройства - даже сама Apple не имеет доступа к содержимому.

Чтобы включить эту функцию:

  • Перейдите в Настройки, [ваше имя], iCloud, Расширенная защита данных (Advanced Data Protection)
  • Придется настроить резервный способ восстановления - это может быть ключ восстановления или доверенное лицо.

Без этого вы можете потерять доступ к данным в случае потери пароля.

9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчасВключите расширенное шифрование iCloud (фото: MakeUseOf)

Включите двухфакторную аутентификацию

Apple ID - это не просто аккаунт, а ключ к вашим фотографиям, сообщениям, данным о здоровье, местоположении и платежной информации. Если кто-то получит доступ к нему - он получит доступ ко всему.

Двухфакторная аутентификация (2FA) - один из самых эффективных способов защиты. Даже если злоумышленник узнает ваш пароль, он не сможет войти без шестизначного кода, отправленного на доверенное устройство.

Проверьте статус 2FA в Настройки, [ваше имя], Пароль и безопасность, Двухфакторная аутентификация. Если она отключена - обязательно активируйте.

9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчасВключите двухфакторную аутентификацию (фото: MakeUseOf)

Используйте приватную поисковую систему и настройте Safari

По умолчанию Safari использует Google как основную поисковую систему. Это означает, что все ваши поисковые запросы могут использоваться для персонализированной рекламы.

Если вы хотите минимизировать слежку:

  • Перейдите в Настройки, Safari, Поисковая система
  • Выберите DuckDuckGo - это поисковик, который не отслеживает запросы и не собирает данные о вас.

Дополнительно в настройках Safari:

  • Включите "Предотвращать межсайтовое отслеживание" - сайты не смогут обмениваться информацией о вашей активности
  • В разделе "Скрыть IP-адрес" выберите "Трекеры и сайты", чтобы и рекламные сети, и сайты не могли использовать ваш IP для идентификации.

9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчасИспользуйте приватную поисковую систему и настройте Safari (фото: MakeUseOf)

Проверьте доступ приложений к личным данным

Многие приложения запрашивают доступ к камере, микрофону, контактам или геолокации. Иногда это необходимо, но чаще - нет. Проверка этих разрешений поможет ограничить сбор лишней информации.

Зайдите в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, затем поочередно откройте разделы Геолокация, Камера, Микрофон, Фото и т.д. Посмотрите, какие приложения имеют доступ.

Если, например, у приложения для покупок есть доступ к микрофону - лучше его отключить. Также проверьте, не установлено ли для каких-либо программ "Всегда" в параметрах геолокации - чаще всего достаточно опции "При использовании".

9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчасПроверьте доступ приложений к личным данным (фото: MakeUseOf)

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