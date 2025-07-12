9 скрытых настроек iPhone, которые защитят вашу приватность прямо сейчас

Несмотря на то, что Apple позиционирует себя как защитника пользовательских данных, по умолчанию iPhone собирает достаточно много информации - от отчетов об ошибках до поведения пользователя в приложениях. Но при желании все это можно отключить.

РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf рассказывает, какие настройки iOS стоит пересмотреть для повышения уровня конфиденциальности.

Отключите сбор аналитики и диагностических данных

По умолчанию iPhone отправляет в Apple отчеты об ошибках, данные об использовании и другую статистику. В компании утверждают, что это помогает улучшать iOS. Однако, если вы не хотите, чтобы смартфон делился такими данными - это легко отключается.

Перейдите в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Аналитика и улучшения. Здесь отключите опцию "Передавать аналитику iPhone".

Дополнительно стоит отключить:

"Улучшение Siri и диктовки" - чтобы Apple не хранила расшифровки голосовых запросов

"Аналитика iCloud" - чтобы минимизировать передачу информации об активности в облаке.

Отключение этих функций не повлияет на работу iPhone.

Отключите сбор аналитики и диагностических данных (фото: MakeUseOf)

Включите защиту конфиденциальности в почте

Многие электронные письма содержат пиксели отслеживания - миниатюрные элементы, которые позволяют отправителю узнать, когда и где было открыто письмо. Это активно используют маркетологи и спамеры.

Функция "Защита конфиденциальности в Почте" от Apple защищает от таких трекеров, скрывая IP-адрес и загружая контент писем через серверы Apple, а не напрямую.

Для активации зайдите в Настройки, Почта, Конфиденциальность и включите "Защищать действия с почтой". Учтите, что это не защищает при переходе по ссылкам в письме - будьте внимательны.

Включите защиту конфиденциальности в почте (фото: MakeUseOf)

Скрывайте содержимое уведомлений на экране блокировки

Даже в заблокированном состоянии iPhone может отображать превью сообщений, писем и других уведомлений, привлекая внимание посторонних.

Чтобы скрыть эту информацию, перейдите в Настройки, Уведомления, Показ превью и выберите "Если разблокировано" или "Никогда". Также можно настроить отображение уведомлений для конкретных приложений (например, WhatsApp или Сообщения).

Скрывайте содержимое уведомлений на экране блокировки (фото: MakeUseOf)

Включите автоматическое обновление ПО и приложений

Обновления iOS и приложений часто содержат исправления уязвимостей и улучшения безопасности. Если автоматические обновления выключены, вы можете не получить важные патчи вовремя.

Чтобы включить эту функцию:

Перейдите в Настройки, Основные, Обновление ПО, Автоматически - и включите все опции

Затем вернитесь в Настройки, App Store и включите "Обновления приложений".

Так вы всегда будете использовать самые защищенные версии iOS и программ.

Включите автоматическое обновление ПО и приложений (фото: MakeUseOf)

Отключите отслеживание рекламы

Многие приложения собирают данные о вашей активности, чтобы показывать персонализированную рекламу. К счастью, Apple позволяет это ограничить.

Зайдите в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Отслеживание и отключите "Разрешить приложениям запрашивать отслеживание". Это запретит всем новым приложениям доступ к межсайтовому отслеживанию.

Дополнительно перейдите в Apple Реклама (в том же разделе) и отключите "Персонализированная реклама". Хотя Apple заявляет, что не использует сторонние трекеры, отказ от персонализации ограничит сбор данных даже внутри фирменных приложений.

Отключите отслеживание рекламы (фото: MakeUseOf)

Включите расширенное шифрование iCloud

Резервное копирование данных в iCloud - это удобно, но насколько защищены ваши копии? Apple предлагает функцию Advanced Data Protection, которая обеспечивает сквозное шифрование большинства данных в облаке. Это означает, что расшифровать информацию смогут только ваши доверенные устройства - даже сама Apple не имеет доступа к содержимому.

Чтобы включить эту функцию:

Перейдите в Настройки, [ваше имя], iCloud, Расширенная защита данных (Advanced Data Protection)

Придется настроить резервный способ восстановления - это может быть ключ восстановления или доверенное лицо.

Без этого вы можете потерять доступ к данным в случае потери пароля.

Включите расширенное шифрование iCloud (фото: MakeUseOf)

Включите двухфакторную аутентификацию

Apple ID - это не просто аккаунт, а ключ к вашим фотографиям, сообщениям, данным о здоровье, местоположении и платежной информации. Если кто-то получит доступ к нему - он получит доступ ко всему.

Двухфакторная аутентификация (2FA) - один из самых эффективных способов защиты. Даже если злоумышленник узнает ваш пароль, он не сможет войти без шестизначного кода, отправленного на доверенное устройство.

Проверьте статус 2FA в Настройки, [ваше имя], Пароль и безопасность, Двухфакторная аутентификация. Если она отключена - обязательно активируйте.

Включите двухфакторную аутентификацию (фото: MakeUseOf)

Используйте приватную поисковую систему и настройте Safari

По умолчанию Safari использует Google как основную поисковую систему. Это означает, что все ваши поисковые запросы могут использоваться для персонализированной рекламы.

Если вы хотите минимизировать слежку:

Перейдите в Настройки, Safari, Поисковая система

Выберите DuckDuckGo - это поисковик, который не отслеживает запросы и не собирает данные о вас.

Дополнительно в настройках Safari:

Включите "Предотвращать межсайтовое отслеживание" - сайты не смогут обмениваться информацией о вашей активности

В разделе "Скрыть IP-адрес" выберите "Трекеры и сайты", чтобы и рекламные сети, и сайты не могли использовать ваш IP для идентификации.

Используйте приватную поисковую систему и настройте Safari (фото: MakeUseOf)

Проверьте доступ приложений к личным данным

Многие приложения запрашивают доступ к камере, микрофону, контактам или геолокации. Иногда это необходимо, но чаще - нет. Проверка этих разрешений поможет ограничить сбор лишней информации.

Зайдите в Настройки, Конфиденциальность и безопасность, затем поочередно откройте разделы Геолокация, Камера, Микрофон, Фото и т.д. Посмотрите, какие приложения имеют доступ.

Если, например, у приложения для покупок есть доступ к микрофону - лучше его отключить. Также проверьте, не установлено ли для каких-либо программ "Всегда" в параметрах геолокации - чаще всего достаточно опции "При использовании".

Проверьте доступ приложений к личным данным (фото: MakeUseOf)