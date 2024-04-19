RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как быстро США передадут помощь Украине после голосования в Конгрессе: ответ посла

Архивное фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки смогут быстро перейти к поставкам Украине вооружений после принятия соответствующего закона в Конгрессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в эфире национального телемарафона.

"От момента подписи может пройти очень короткое время до объявления и его поставки", - заявила посол.

По ее словам, речь идет о днях или неделях.

"Пентагон с нашим Минобороны не переставал ежедневно работать над поисками оружия и такие пакеты готовятся. Это будет очень быстро", - добавила посол.

США могут одобрить помощь Украине

С прошлой осени Конгресс США не мог проголосовать за законопроект о выделении Украине новой помощи.

Однако недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил новый законопроект, который в ближайшее время может быть одобрен Конгрессом.

Politico писало, что Пентагон уже готовится к военным поставкам в Украину и в ближайшее время Киеву могут передать средства ПВО, а также артиллерию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине