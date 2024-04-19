Як швидко США передадуть допомогу Україні після голосування в Конгресі: відповідь посла

"Від моменту підпису може минути дуже короткий час до оголошення і його постачання", - заявила посол.

За її словами, йдеться про дні або тижні.

"Пентагон із нашим Міноборони не переставав щодня працювати над пошуками зброї і такі пакети готуються. Це буде дуже швидко" - додала посол.