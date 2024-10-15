Украинцев предупредили об опасности газовых плит: о чем идет речь

Украинцам напомнили об опасности использования газовых плит для обогрева жилья. Специалисты отметили, что они предназначены исключительно для приготовления пищи, а в случае использования не по назначению это может повлечь за собой серьезные последствия из-за выделения угарного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Донецкоблгаз " .

Специалисты объясняют, что неполное сгорание газа, особенно при неисправной вентиляции, может привести к отравлению, угрожающему жизни.

Они добавили, что неэффективная работа вентиляционной системы может быть из-за плотно закрытой двери/окна/форточки, а ее полная неисправность - из-за закрытых вентиляционных каналов и засоренных вентиляционных решеток.

Специалисты отмечают, что в результате неполного сгорания в воздухе квартира будет накапливаться угарный газ (СО - окись углерода). У него нет цвета, запаха и вкуса.

Поэтому признаком неполного сгорания газа считается желто-соломенный цвет пламени вместо голубовато-фиолетового.

Сообщается, что концентрация угарного газа в 0,1% может вызвать потерю сознания через 2 часа, а 1% - привести к смерти за 2-3 минуты.

Специалисты призывают пользоваться только приборами, предназначенными для обогрева, и соблюдать правила безопасности. Газовую плиту для обогрева помещений использовать очень опасно.

Также украинцам напоминают, что в случае запаха газа необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 104.

Ученые отмечают, что газовая плита в некоторых случаях может быть в разы вреднее и опаснее даже пассивного курения.