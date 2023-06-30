Как быстро охладить автомобиль: эффективные советы по борьбе с жарой

Главный дискомфорт для водителя и пассажиров авто летом – это высокая температура в салоне. Она непосредственно влияет на безопасность и комфорт, потому важно знать пути решения проблемы.

О том, как быстро и эффективно охладить автомобиль, читайте в материале РБК-Украина .

Включите кондиционер

Первым делом, запустите машину и включите кондиционер. Эту процедуру нужно выполнить сначала, чтобы пока вы пристегнетесь, уложите личные вещи, проверите посадку пассажиров и пр., он уже охлаждал салон.

Важно помнить, что не рекомендуется направлять поток холодного воздуха на лобовое стекло, оно может треснуть от резкого перепада температур: на солнце авто легко нагревается до 50 градусов по Цельсию, а исправный кондиционер выдает около 7 градусов. На себя также направлять потоки не стоит во избежание простуды.

Также включите вентилятор отопителя на максимальную скорость. Это позволит быстрее продуть нагретые воздуховоды и несколько снизит их температуру – они будут меньше нагревать проходящий через них воздух.

Для более эффективного охлаждения салона, перед началом движения и уже после старта на малой скорости оставьте как минимум два окна открытыми. Это позволит быстрее "обновить" воздух в салоне на более прохладный.

Как спастись от жары без кондиционера

Конечно, в первую очередь, стоит опустить все стекла и включить вентилятор обдува печки на максимум, чтобы как можно быстрее "обновить" воздух в салоне на более прохладный уличный.

Также можно на некоторое время (до минуты) включить омыватель лобового стекла – это снизит температуру не только самого прозрачного элемента, но и заборников воздуха в салон, а также короба воздухопритока, куда стечет вода.

Что можно предпринять заранее

Если вы надолго оставляете машину на солнце летом, рекомендуется использовать солнцезащитные шторки. Они бывают для лобового и боковых стекол, а также для передней панели в салоне. Это позволит несколько понизить температуру в авто.

Также можно заранее не уменьшить нагрев руля. Для этого при парковке стоит повернуть его на 180 градусов, чтобы привычные для вас зоны хвата оказались внизу. Тогда в начале движения после длительной стоянки он не будет обжигать руки.