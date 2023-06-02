ТОП-5 опасностей, которые несет лето автомобилистам

Лето для автомобилистов – это пора частых поездок, постоянно включенного кондиционера и меньшего количества пробок в городах. Но теплое время года несет для машин еще и ряд неприятных сюрпризов.

Контролируйте техническое состояние автомобиля

В летний период существенно возрастает нагрузка на ряд систем автомобиля. Конечно, в первую очередь, речь идет о климатической системе машины, или кондиционере. Перед, или в начале лета его необходимо проверить, при необходимости дозаправить. Неработающий кондиционер – это не только комфорт водителя и пассажиров, но и их безопасность. Высокие температуры в салоне снижают внимательность и скорость реакции водителя, также отвлекают на шум, который создают открытые окна, или форточки.

Также летом машине тяжелее охлаждать двигатель. Кроме высокой внешней температуры, на это влияет пух и листья, которые забивают радиатор охлаждения. Поэтому не игнорируйте рост температуры мотора выше нормы, чтобы избежать дорогого ремонта.

Следите за температурой в салоне

Также помните, что в закрытой машине на стоянке нельзя оставлять детей и домашних животных. На солнце за считанные минуты температура может подняться десятки градусов, особенно в авто темного цвета. Это может привести к солнечному, или тепловому удару, и даже к потере сознание.

Если вам все же необходимо на некоторое время оставить людей в машине, то припаркуйтсь в тени и по возможности не запирайте авто полностью, или приоткройте немного боковые стекла, чтобы имелось движение воздуха с улицы.

Грозы и град могут повредить кузов авто

Сильные грозы и град могут стать причиной повреждения лакокрасочного покрытия машины и даже привести к сколам краски и вмятинам. Так, град часто может оставить мелкие "кратеры" на крыше, капоте и багажнике. В свою очередь, сорванные грозовым ветром ветки и прочие предметы могут повредить краску авто. Потому мы не рекомендуем оставлять автомобили под деревьями и близко к домам в грозу.

Если надвигается град, то по возможности спрячьте автомобиль под навес, или на подземный паркинг. За неимением "крыши" для машины, накройте его покрывалом, или одеялом. Оно несколько смягчит удары и минимизирует последствия.

Берегитесь глубоких луж

Также серьезную опасность таят лужи. Так, при проезде глубоких луж вода может попасть в подкапотное пространство и намочить электропроводку, или датчики. Если же вода поднимется достаточно высоко, то может произойти гидроудар двигателя, что выльется в дорогостоящий ремонт. К тому же, в лужах могут находиться открытые люки, доски, острые предметы, которые принесло водой. Обычно их не видно водителю.

Мы советуем очень внимательно проезжать лужи в незнакомых местах после сильных ливней. И если вам предстоит "штурмовать" большую лужу, в глубине которой вы не уверены, не лишним будет выйти и подручными средствами проверить ее размеры.

Сок деревьев опасен для краски вашего автомобиля

Летом многие деревья и кустарники пускают свой сок, который часто имеет очень агрессивный состав. Липа, ива, виноград и ряд других растений могут оставить следы на лакокрасочном покрытии. Если этот сок вовремя не убрать, то могут остаться пятна, разводы, или даже рытвины от разрушившегося лака.

Если вы видите, что на машине имеется сок деревьев, или следы жизнедеятельности птиц, то лучше, как можно скорее их смыть водой, или стереть влажными салфетками и в ближайшей перспективе смыть на мойке уже с применением автошампуня. Но каждый раз, когда вы паркуетесь, смотрите, нет ли над вами "плачущих" деревьев, чтобы избежать дополнительных неприятностей.