Как "Шахеды" на mesh-сетях преодолевают ПВО и как им противодействовать: объяснение эксперта

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Mesh-сети выстраивают ударные беспилотники. Такая архитектура обеспечивает высокую устойчивость сети к потере отдельных элементов.

Такая архитектура обеспечивает высокую устойчивость сети к потере отдельных элементов. Для полного нарушения работы mesh-сетей необходимо создать зону большого подавления. Такая зона должна оказывать влияние на критически важные узлы, через которые проходит значительная часть трафика.

Такая зона должна оказывать влияние на критически важные узлы, через которые проходит значительная часть трафика. Подавление сигналов навигации способно снизить точность навигации и увеличить погрешность выхода беспилотника в заданную точку. РЭБ может влиять на спутниковую навигацию.

Как работают mesh-сети

Mesh-сеть – это децентрализованная сеть, где каждый узел (нода) может не только принимать и передавать данные, но и ретранслировать их другим узлам. Благодаря этому информация передается от ноды к ноде без зависимости от центра управления или отдельного узла связи.

Такая архитектура обеспечивает высокую устойчивость сети к потере отдельных элементов и позволяет автоматически перестраивать маршруты передачи данных при повреждении или отключении части сети.

Как РЭБ может влиять на mesh-сети

По словам эксперта, средства РЭБ могут влиять на МЭШ-сети на физическом уровне. В частности, средства радиоподавления создают помехи в рабочем частотном диапазоне, поэтому отдельные узлы могут терять связь между собой.

Однако благодаря многодорожной маршрутизации сеть способна находить альтернативные маршруты передачи данных в обход участков, где наблюдается радиоподавление. В этом случае обычно снижается пропускная способность сети, увеличиваются задержки передачи данных, но полный разрыв связи не обязательно наступает.

Для полного нарушения работы mesh-сетей, как правило, необходимо создать зону подавления значительной площади или повлиять на критически важные узлы, через которые проходит значительная часть трафика. Кроме того, средства радиоразведки могут обнаруживать активные передатчики сети, определять их местоположение и использовать полученную информацию для дальнейшего подавления или огневого поражения.

От чего зависят методы воздействия на "Шахеды"

BlueBird Tech подчеркнули, что возможность эффективного воздействия РЭБ на реактивные или дальнобойные ударные беспилотники зависит от принципов их навигации и управления. Известно, что беспилотники семейства Shahed-136 используют инерционную навигацию с периодической коррекцией по сигналам спутниковых навигационных систем, таких как GPS или ГЛОНАСС.

Инерциальная навигация работает автономно и не требует внешних радиосигналов для определения положения во время полета. Именно поэтому классические средства РЭБ не могут оказывать непосредственное влияние на работу инерциальной системы. В случае полета исключительно по инерциальной навигации эффективными средствами противодействия остаются системы противовоздушной обороны, зенитная артиллерия и другие средства физического поражения цели.

В то же время РЭБ может влиять на спутниковую навигацию. Подавление сигналов GPS или ГЛОНАСС способно снизить точность навигации и увеличить погрешность выхода беспилотника в заданную точку. Отдельно существует возможность спуфинга – навязывание ложных навигационных сигналов, которые могут заставить беспилотник ошибочно определять свое местоположение и отклоняться от маршрута.

В открытых источниках также периодически появляются сообщения о возможных экспериментах по оснащению отдельных дальнобойных ударных БпЛА двусторонними каналами связи для коррекции полета или изменения цели при выполнении задания. Однако наличие таких возможностей в серийных беспилотниках типа Shahed-136 не подтверждено.

Дроны на дистанционном управлении легче "подавлять"

По мнению инженера, если беспилотник оборудован каналом дистанционного управления или передачи команд, такой канал может быть объектом влияния средств РЭБ. В случае его успешного подавления беспилотник упускает возможность получать корректирующие команды и продолжает полет по заранее заложенному алгоритму или резервному режиму навигации.

Эффективность такого воздействия зависит от архитектуры системы связи, применяемых методов защиты канала передачи данных и характеристик конкретного комплекса РЭБ.

В общем, РЭБ может оказывать существенное влияние на отдельные элементы навигации и управления дальнобойными ударными БпЛА, однако его эффективность определяется конкретной конструкцией беспилотника, используемыми системами навигации и наличием или отсутствием каналов радиосвязи во время полета.