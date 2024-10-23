Отключают двигатель за 700 м до цели. В ГУР показали "самопальные" вражеские БПЛА из фанеры

В спецподразделении ГУР МО Украины "Артан" рассказали о самодельных вражеских БПЛА, которые массово изготавливают ПТУшники (старшеклассники), а российская армия использует скорее как психологическое оружие - чтобы пугать наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу спецподразделения в Facebook.

Что известно о "самопальных" вражеских БПЛА

О "самопальных" и "высокотехнологичных" вражеских БПЛА рассказал воин спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" с позывным "Сова", сбивший несколько таких "дронов" прямо из автомата.

"Утром над нашими позициями подстрелили такую "птичку". Сделано, конечно, из го*на и палок", - рассказал военный.

Вражеский БПЛА (скриншот: facebook.com/@artan.gur)

Он отметил, что в отношении этих БПЛА было проведено небольшое расследование.

"Делают их обычные ПТУшники, старшеклассники с 9 по 11 класс. "Дети Сталина" - у них есть там такая группа", - сообщил украинский воин.

"Начинка" БПЛА, который производят дети (скриншот: facebook.com/@artan.gur)

По его словам, "фишка" такого БПЛА в том, что он сначала набирает скорость, а позже - метрах в 700 (или в километре) от цели - отключает двигатель и дальше планирует бесшумно.

Большое количество деталей этого БПЛА - из фанеры (скриншот: facebook.com/@artan.gur)

"Боеприпас здесь понтовый, рассчитан больше на то, чтобы психологически напугать человека", - уточнил "Сова" и добавил, что в целом такая фанерная "птичка" несет 150-200 граммов тротила и около двух десятков шариков.

По мнению защитника Украины, какого-либо тактического преимущества врагу такие БПЛА не дают.

Для такого БПЛА нужны батарейки (скриншот: facebook.com/@artan.gur)

"Это просто психологическое оружие, скорее всего. Так, чтобы напугать. Не больше", - добавил боец.

Уточняется, что себестоимость такого БПЛА (вместе с батарейками) - около 300 долларов.

"Делают их массово, запускают массово", - подытожил воин спецподразделения ГУР МО Украины "Артан".

Пост спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" (скриншот: facebook.com/@artan.gur)