Как распознать "Шахед" и уберечься от атаки дронов: МВД дало советы

В Министерстве внутренних дел во время утренней атаки дронов на Киев и область напомнили украинцам, как распознать "Шахеды". И как действовать при их обнаружении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
В МВД объясняют, что двигатель иранского дрона громок и похож на работу двигателя мопеда или бензопилы. Также БПЛА летает на малой высоте (до 4 км), малозаметный радарам.
Здесь следует учитывать несколько рекомендаций, а именно:
Также при перемещении БПЛА или о месте их падения украинцев призывают сообщать по номеру 102.
Важно! Не приближайтесь к объекту и не трогайте обломки.
Также в МВД призывают не выкладывать в соцсети фото обломков сбитых "Шахедов", ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод - долетел ли определенный аппарат до цели. Более того, вражеские СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях.
Напомним, сегодня утром Россия совершила атаку иранскими дронами на Киев и область. Известно об уничтожении 13-ти целей.
Все подробности об утренней атаке на столице - читайте в нашем материале.
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