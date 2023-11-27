ua en ru
Пн, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как распознать переохлаждение и что делать? Украинцам дали советы

Украина, Понедельник 27 ноября 2023 18:07
UA EN RU
Как распознать переохлаждение и что делать? Украинцам дали советы Архивное фото: Как распознать переохлаждение и что нужно делать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Холодовая травма или переохлаждение является одним из самых больших рисков, которые несет с собой зима. Украинцам дали советы, как уберечь свое здоровье и помочь другим в критической ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Общее переохлаждение развивается постепенно и очень опасно", - говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что делать, если у вас или у человека рядом есть признаки общего переохлаждения:

  • Прежде чем оказывать помощь, убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;
  • Переместите человека в теплое помещение;
  • Успокойте ее и объясните свои дальнейшие действия;
  • Вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;

Далее рекомендуется снять с человека холодную, влажную одежду, если он в сознании, ему нужно дать безалкогольные теплые напитки.

В каких случаях необходимо нужно начинать сердечно-легочную реанимацию

Человека необходимо накрыть термопокрывалом или покрывалом, обеспечить ему постоянное наблюдение до приезда медиков.

"Если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи", - добавили в Минздраве.

Еще по возможности нужно собрать у человека или рядом всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы. Далее ее необходимо передать медикам или диспетчеру. Если же до приезда бригады "экстренки" потеряла сознание, нужно определить, имеет ли она признаки жизни, а если нет - нужно начинать сердечно-легочную реанимацию.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - по ссылке.

При этом сегодня по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.

Также сообщалось, что в Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, они умерли из-за переохлаждения, вызванного непогодой в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Снегопад
NEWS
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах