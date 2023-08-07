Как российские "Кинжалы" оказались в небе Беларуси во время атаки на Украину: ответ Игната

По его словам, россияне запустили ракеты из Тамбова. И естественно, что они коснулись воздушного пространства Беларуси, когда летели в направлении Хмельницкой области.

"Летит "Кинжал" из направления Беларуси. Вот и все. И не надо манипулировать заголовками, летящими ракеты из Беларуси и тому подобное", - подчеркнул Игнат.

Спикер отметил, что информацию о якобы атаке из самой Беларуси активно подхватили СМИ, "как что-то новое". В то же время, по его словам, следует помнить, что Россия активно использует воздушное пространство над Беларусью с самого начала полномасштабного вторжения.

"Она была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбов. А как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств - Россия, Беларусь, Украина. Она затрагивает воздушное пространство Беларуси. Никаких проблем нет для россиян в этом", пояснил Игнат.

Ракетный удар по Украине 5 августа

Напомним, вчера вечером российские войска запустили ракеты в сторону Украины. Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря, а также о пусках ракет из авиации.

Также появилась информация о запусках "Кинжалов", тогда же сообщили о якобы ракетах из Беларуси.

Следует отметить, что в ГУР Минобороны предполагают, что кафиры могли имитировать пуски ракет с территории Беларуси. По мнению представителя разведки Андрея Юсова, таким образом, Беларусь пытались втянуть в войну.

Военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина объяснил, почему россияне впервые за многие месяцы использовали Беларусь для ударов по Украине.