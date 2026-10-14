Как пройти ВВК во время лечения за границей: алгоритм действий от Министерства обороны

Военнослужащие, проходящие лечение за границей, могут получить решение военно-врачебной комиссии (ВВК) дистанционно, без возвращения в Украину для прохождения осмотра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Процедуру уточнили изменениями в приказе Министерства обороны №402, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Как пройти ВВК дистанционно

Для дистанционного рассмотрения военному нужно передать медицинские документы из заграничного лечебного учреждения командиру воинской части или уполномоченному лицу. Это может сделать сам военнослужащий или его законный представитель.

Документы должны быть переведены на украинский язык и удостоверены в установленном порядке. В них также должен быть указан диагноз в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10 или МКБ-11).

После получения документов воинская часть передает их вместе с направлением в гарнизонную ВВК. Такая комиссия работает на базе военно-медицинских клинических центров регионов или Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь".

Сколько рассматривают документы и как получить решение

Полный пакет документов рассматривают в течение 10 дней. После получения справки ВВК военная часть должна уведомить военнослужащего о принятом решении в течение трех дней.

По результатам дистанционной экспертизы комиссия может определить потребность в длительном лечении или принять решение о пригодности или непригодности военного к военной службе.

Заключение ВВК оформляют в электронном виде. Копию решения можно получить через воинскую часть, в том числе по электронной почте, указанной в рапорте или заявлении.

После возвращения в Украину военнослужащий может получить заверенную бумажную копию заключения в учреждении, ВВК которого проводила дистанционную экспертизу. Повторно подтверждать решение по возвращении не нужно.

Какие еще изменения готовит Минобороны

Заместитель министра обороны Любовь Галан сообщила, что ведомство готовит отдельный порядок по поводу лечения военнослужащих с сохранением денежного и материального обеспечения. Он касается, в частности, лечения в иностранных медицинских учреждениях.