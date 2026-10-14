Як пройти ВЛК під час лікування за кордоном: алгоритм дій від Міністерства оборони

Військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном, можуть отримати рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) дистанційно, без повернення в Україну для проходження огляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Процедуру уточнили змінами до наказу Міністерства оборони №402, яким затверджено Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.

Як пройти ВЛК дистанційно

Для дистанційного розгляду військовому потрібно передати медичні документи із закордонного лікувального закладу командиру військової частини або уповноваженій особі. Це може зробити сам військовослужбовець або його законний представник.

Документи мають бути перекладені українською мовою та засвідчені в установленому порядку. У них також повинен бути зазначений діагноз відповідно до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10 або МКХ-11).

Після отримання документів військова частина передає їх разом із направленням до гарнізонної ВЛК. Така комісія працює на базі військово-медичних клінічних центрів регіонів або Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".

Скільки розглядають документи та як отримати рішення

Повний пакет документів розглядають протягом 10 днів. Після отримання довідки ВЛК військова частина має повідомити військовослужбовця про ухвалене рішення протягом трьох днів.

За результатами дистанційної експертизи комісія може визначити потребу в тривалому лікуванні або ухвалити рішення щодо придатності чи непридатності військового до військової служби.

Висновок ВЛК оформлюють в електронному вигляді. Копію рішення можна отримати через військову частину, зокрема на електронну пошту, зазначену в рапорті або заяві.

Після повернення в Україну військовослужбовець може отримати засвідчену паперову копію висновку в закладі або установі, ВЛК якого проводила дистанційну експертизу. Повторно підтверджувати рішення після повернення не потрібно.

Які ще зміни готує Міноборони

Заступниця міністра оборони Любов Галан повідомила, що відомство готує окремий порядок щодо підстав для лікування військовослужбовців зі збереженням грошового та матеріального забезпечення. Він стосуватиметься, зокрема, лікування в іноземних медичних закладах.