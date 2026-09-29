Как продолжить отсрочку от мобилизации через ЦНАП с 1 октября: новые правила

Когда можно подавать документы

Ранее законодательство четко не определяло, за сколько времени до завершения отсрочки можно повторно обращаться за ее продлением. Поэтому, по словам Тарасенко, разные ЦНАПы могли по-разному принимать такие заявления.

Теперь установлен конкретный срок: если до завершения отсрочки осталось менее 30 календарных дней, военнообязанный может подать документы на ее продление.

В то же время, если до завершения действующей отсрочки остается более 30 дней, ЦНАП может не принять заявление по тому же основанию.

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Что будет с действующей отсрочкой

По общему правилу ранее предоставленные отсрочки, если право на них подтверждается по данным государственных реестров и законные основания сохраняются, продолжаются автоматически.

Если же автоматически продлить отсрочку не удается, ТЦК должен уведомить военнообязанного о необходимости предоставить подтверждающие документы.

Тарасенко советует уже сейчас обратить внимание на свою ситуацию тем, кто знает, что автоматическое продление может не состояться или хочет дополнительно подтвердить право на отсрочку.

Какие документы нужны

Отдельной процедуры именно для "продления" ранее предоставленной отсрочки нет. Если военнообязанный обращается в ЦНАП, он проходит процедуру подачи заявления на отсрочку и предоставляет необходимые подтверждающие документы.

То есть, по словам адвоката, требуется полный пакет документов, подтверждающий право на отсрочку.

Подать документы по новым правилам можно будет с 1 октября 2026 года, поскольку общая мобилизация продлена до 31 октября.