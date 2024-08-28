Как продать квартиру в Украине, находясь за границей: рекомендации юриста

Переоформление недвижимости в Украине возможно даже при условии, что владелец находится за границей, отмечает юрист. По ее словам, этот процесс требует определенных юридических шагов и подготовки документов, однако при правильной организации можно успешно завершить его без физического присутствия владельца в Украине.

Что сделать, чтобы переоформить недвижимость из-за границы

Юрист отмечает, что для переоформления недвижимости в Украине, находясь за границей, необходимо предпринять несколько важных шагов. Прежде всего, нужно собрать и подготовить все документы:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика

Документы, подтверждающие право собственности на недвижимость (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, выписка из реестра и т.п.)

Доверенность на другое лицо

Как оформить доверенность

Если вы лично не можете быть в Украине, вам необходимо оформить доверенность на человека, который будет представлять ваши интересы. Это позволит вашему представителю совершать все необходимые юридические действия от вашего имени.

Доверенность можно получить у нотариуса той страны, где вы находитесь. Он должен подтвердить ваше лицо и согласие на выдачу доверенности.

"В зависимости от страны вашего пребывания, доверенность может потребовать легализации или апостилирования, чтобы быть признана действительной в Украине. Проверьте, является ли ваша страна подписателем Гаагской конвенции, которая отменяет требование легализации для документов", – рекомендует Любовь Дроботова.

Если страна, в которой вы находитесь, является участником Гаагской конвенции, вам нужно получить апостиль на доверенность в компетентном органе. Если ваша страна не подписала конвенцию, придется пройти процедуру легализации через консульские учреждения Украины.

Также необходимо перевести доверенность на украинский язык и засвидетельствовать перевод нотариуса. Это обеспечит понимание содержания документа в Украине.

Какие права имеет доверенное лицо

Представитель совместно с нотариусом готовит соглашение о переоформлении недвижимости, например договор купли-продажи или дарения. Важно, чтобы все документы соответствовали украинскому законодательству.

Используя доверенность, представитель подписывает соглашение от вашего имени. Нотариус заверяет соглашение и регистрирует его в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Ваш представитель должен оплатить все необходимые налоги и сборы, касающиеся переоформления недвижимости (государственная пошлина, налог на доходы физических лиц и т.п.).

Нотариус регистрирует право собственности на нового собственника в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. После этого человек, представляющий ваши интересы, получит выписку из Государственного реестра, подтверждающего регистрацию права собственности на нового владельца.

Советы по переоформлению недвижимости

Юрист отмечает, что необходимо убедиться, что доверенность отвечает всем требованиям украинского законодательства и является действительной в Украине.

Следует сотрудничать с квалифицированными юристами и нотариусами, чтобы избежать правовых ошибок и обеспечить законность процесса.

Сохраняйте все копии документов и квитанции об уплате налогов и сборов для подтверждения выполнения всех требований.