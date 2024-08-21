Могут ли списать долги за коммуналку во время войны: объяснение юриста
В условиях военного положения вопрос оплаты коммунальных услуг стал очень острым для многих украинцев. Часто люди остаются без доходов и у них нечем платить за коммуналку.
РБК-Украина разбиралось, могут ли украинцам списать долги за коммуналку и при каких условиях это возможно.
Законодательное регулирование
Помощник адвоката ЮК "Приходько и партнеры" Илья Колесник в комментарии для РБК-Украина рассказал, что на сегодняшний день в украинском законодательстве отсутствуют нормы, предусматривающие автоматическое списание долгов за коммунальные услуги для всех категорий потребителей.
В то же время, на период военного положения действуют определенные ограничения, введенные Постановлением Кабинета Министров Украины №206 от 5 марта 2022 года. Эти ограничения включали:
- Запрет взыскания долгов за коммунальные услуги, возникшие после 24 февраля 2022 года, для жителей территорий, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий. Однако это касается только потребителей, которые документально подтвердили свое временное отсутствие в этих помещениях.
- Запрет начисления штрафов, пеней и других санкций на долги населения за коммунальные услуги независимо от даты их возникновения.
- Запрет на отключения коммунальных услуг по неоплате.
Однако ситуация изменилась с 29 декабря 2023 года, когда Постановлением Кабмина №1405 этот мораторий был отменен.
"С этого периода возобновлено начисление пени, штрафов и других санкций за коммунальные услуги, а также возможность взыскания задолженности в судебном порядке и отключение потребителей от коммунальных услуг. Единственным исключением остаются временно оккупированные территории и территории, где ведутся боевые действия", - отмечает помощник адвоката.
Как инициировать списание долгов
Несмотря на сложные обстоятельства, у потребителей коммунальных услуг есть законная возможность инициировать списание своих долгов перед поставщиками. Важно понимать, что для этого необходима определенная предпосылка: поставщик услуг должен обратиться в суд с иском о взыскании задолженности с потребителя.
Если во время судебного разбирательства суд встанет на сторону потребителя, ему может быть предоставлено право списать долги за коммунальные услуги. Это возможно по нескольким обстоятельствам:
- Продолжительность задолженности. Если долг перед поставщиком существует более трех лет.
- Долги предыдущих собственников. Если задолженность возникла из-за начисления денежных средств предыдущими собственниками жилья.
- Некорректное начисление. Если поставщик неправильно начислил долг без учета фактической площади жилья потребителя.
- Банкротство потребителя. Если в судебном порядке потребитель официально признан банкротом.
В случае если потребитель докажет свою правоту в суде, он может добиться списания накопленных долгов в соответствии с действующим законодательством. Однако даже в случаях, когда списание долга возможно, следует быть готовыми к тому, что этот процесс потребует значительных усилий.
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