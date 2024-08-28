Як продати квартиру в Україні, перебуваючи за кордоном: рекомендації юриста

Переоформлення нерухомості в Україні можливо навіть за умови, що власник знаходиться за кордоном, зазначає юристка. За її словами, цей процес, що вимагає певних юридичних кроків і підготовки документів, однак при правильній організації можна успішно завершити його без фізичної присутності власника в Україні.

Що зробити, аби переоформити нерухомість з-за кордону

Юристка зазначає, що для переоформлення нерухомості в Україні, перебуваючи за кордоном, необхідно здійснити кілька важливих кроків. Насамперед потрібно зібрати та підготувати усі документи:

Паспорт або інший документ, що засвідчує особу

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Документи, що підтверджують право власності на нерухомість (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, витяг з реєстру тощо)

Довіреність на іншу особу

Як оформити довіреність

Якщо ви особисто не можете бути в Україні, то вам необхідно оформити довіреність на людину, яка представлятиме ваші інтереси. Це дозволить вашому представникові здійснювати всі необхідні юридичні дії від вашого імені.

Довіреність можна отримати у нотаріуса тієї країни, де ви перебуваєте. Він повинен підтвердити вашу особу та вашу згоду на видачу довіреності.

"Залежно від країни вашого перебування, довіреність може вимагати легалізації або апостилювання, щоб бути визнаною дійсною в Україні. Перевірте, чи є ваша країна підписантом Гаазької конвенції, яка скасовує вимогу легалізації для документів", – рекомендує Любов Дроботова.

Якщо країна, у якій ви перебуваєте, є учасником Гаазької конвенції, вам потрібно отримати апостиль на довіреність у компетентному органі. Якщо ж ваша країна не підписала конвенцію, доведеться пройти процедуру легалізації через консульські установи України.

Також необхідно перекласти довіреність українською мовою та засвідчити переклад у нотаріуса. Це забезпечить розуміння змісту документа в Україні.

Які права має довірена особа

Представник спільно з нотаріусом готує угоду про переоформлення нерухомості, наприклад, договір купівлі-продажу чи дарування. Важливо, щоб усі документи відповідали українському законодавству.

Використовуючи довіреність, представник підписує угоду від вашого імені. Нотаріус засвідчує угоду та реєструє її в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Ваш представник повинен оплатити всі необхідні податки та збори, що стосуються переоформлення нерухомості (державне мито, податок на доходи фізичних осіб тощо).

Нотаріус реєструє право власності на нового власника в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після цього людина, яка представляє ваші інтереси отримає витяг з Державного реєстру, який підтверджує реєстрацію права власності на нового власника.

Поради щодо переоформлення нерухомості

Юристка наголошує, що необхідно переконатися, що довіреність відповідає всім вимогам українського законодавства та є дійсною в Україні.

Варто співпрацювати з кваліфікованими юристами та нотаріусами, щоб уникнути правових помилок і забезпечити законність процесу.

Зберігайте всі копії документів та квитанції про сплату податків і зборів для підтвердження виконання всіх вимог.