Как правильно включать электроприборы после отключения света: важные правила

Ранее РБК-Украина рассказывало, где украинцы могут найти актуальные графики плановых и аварийных отключений света в разных регионах. Информацию публикуют на сайтах облэнерго и ДТЭК, в соцсетях, через чат-боты и в личном кабинете потребителя.

Также мы писали, что в Черниговской области продолжают действовать почасовые отключения электроэнергии. Из-за перераспределения абонентов между очередями жителям советуют проверить свой номер очереди и соблюдать экономию электроэнергии. Актуальные графики можно найти на сайте облэнерго или через Viber и Telegram-боты.