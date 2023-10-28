Как правильно отказаться от повестки: список причин, когда это можно сделать

"Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако следует понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя", – отмечает юрист.

То есть для отказа в получении повестки призывник должен иметь конкретные и уважительные причины, среди которых:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.

Таким образом, если при вручении повестки вы заметили объективные ошибки, есть возможность отказаться от ее подписания, говорит специалист. В таком случае сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

"Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона, и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП", – обращает внимание Татьяна Козян.

Она отмечает: как свидетельствуют публикации в медиа, если военнообязанный отказывается принимать повестку в военное время, "прослеживаются негативные тенденции представителей ТЦК и СП применять не совсем законные и репрессивные меры к таким лицам".

"После фиксации вашего отказа от получения повестки и составления акта дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, который в результате может взыскать штраф за нарушение правил военного учета", – говорит юрист.

Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будет доказывать, что вы нарушили правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что вы отказались от повестки, добавляет она.