UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити

Фото: Мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В Україні триває загальна мобілізація, і після отримання повістки кожному громадянину призовного віку треба пройти медичний огляд. Він визначає, чи придатна людина до військової служби. Відмовитися від вручення повістки можна лише в окремих випадках.

Чи є способи, як законно відмовитися від вручення цього документ, РБК-Україна пояснила юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

"Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", – зазначає юрист.

Тобто для відмови в отриманні повістки призовник повинен мати конкретні і поважні причини, серед яких:

  • якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);
  • повістку вручає не уповноважена для цього особа;
  • немає печатки /підпису комісара ТЦК та СП.

 Таким чином, якщо при врученні повістки ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання, каже фахівець. У такому разі співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

"Однак пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", – звертає увагу Тетяна Козян.

Вона зазначає: як свідчать публікації в медіа, якщо військовозобов'язаний відмовляється брати повістку у воєнний час, "прослідковуються негативні тенденції представників ТЦК та СП застосовувати не зовсім законні та репресивні заходи до таких осіб".

"Після фіксації вашої відмови від отримання повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку", – каже юристка.

Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовились від повістки, додає вона.

Чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо чоловік призивного віку з ним не згоден і має проблеми зі здоров’ям, у коментарі РБК-Україна розповіла юрист.

Також повідомлялося, кого точно не мобілізують під час війни: повний список.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
повісткиЗбройні сили УкраїниМобілізація в Україні