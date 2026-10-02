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Как работают мосты в Киеве: объяснение КГГА

18:48 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Как работают мосты в Киеве: объяснение КГГА Фото: Южный мост в Киеве (РБК-Украина)
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Южный мост в Киеве полностью перекрыт, а движение по Дарницкому мосту осуществляется без ограничений во время тревог.

Об этом на брифинге заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и сообщение КГГА.

"Очевидно, ситуацию имеем с обстрелами именно Южного моста, поэтому на время он будет закрыт, сейчас говорить мы не можем. Это зависит, соответственно, от выводов специалистов", - сказал он.

Пантелеев отметил, что задача власти - обеспечить передвижение по другим маршрутам, мостам и мостовым переходам.

И.о. первого заместителя отметил, что отныне:

  • Южный мост - перекрыт полностью
  • Мост Метро - частично ограничено движение 1 полосой в направлении с левого на правый берег
  • Мост Патона - движение ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег
  • Северный мост - движение ограничивается во время воздушных тревог по направлению с правого на левый берег
  • Подольско-Воскресенский мостовой переход - движение ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег
  • Дарницкий мост - без ограничений. Движение транспорта осуществляется одной полосой с правого на левый берег

"Маршруты отработаны. Мы применяем те маршруты, которые работали уже во время того, когда метро не работало фактически зеленой веткой, когда у нас не было разделения на желтый и красный уровень", - заявил Пантелеев.

Он добавил, что будет производиться мониторинг пассажиропотока и добавляться автобусы на действующие маршруты, если необходимо.

Напомним, российские оккупанты сегодня в очередной раз нанесли удар по Южному мосту в Киеве. Вчера россияне тоже били по нему, в результате чего было остановлено движение наземного транспорта и метро.

Отметим, в ночь на 2 октября российские оккупанты снова атаковали Южный мост. Перед этим вечером в результате удара по мосту были повреждены опора, дорожное полотно и защитное заграждение метрополитена.

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