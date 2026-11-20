В Киеве существенно затруднено движение транспорта после массированной российской атаки 20 ноября. Всю ночь и под утро враг атаковал столицу залпами баллистических ракет, целясь в частности по мостам.

Какая ситуация на дорогах столицы сейчас - РБК-Украина рассказывает в материале ниже.

Водителей призывают учитывать перекрытия и пробки при планировании маршрутов.

По данным сервиса Google Maps по состоянию на 09:00, на многих магистралях города образовались тянучки. Самая сложная ситуация на следующих участках:

Руководителей учреждений и предприятий мэр просит по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы .

Из-за серьезных осложнений сообщения между левым и правым берегами Кличко призвал жителей без острой необходимости не выезжать в город частным автотранспортом.

Также движение перекрыто улицей Новоконстантиновской (от перекрестка с улицей Викентия Хвойки до перекрестка с улицей Корабельной).

По информации городского головы Виталия Кличко и патрульной полиции, из-за попадания повреждены сразу несколько ключевых переправ:

Напомним, что в результате обстрела россиян 20 ноября три человека погибли в столице (по предварительной информации мэра Виталия Кличко, это работники "Киевводоканала"), еще 11 человек пострадали.

Детальнее о последствиях атаки в столице и других городах - в метариале РБК-Украина.