Киев в пробках после обстрела: перекрыты мосты, водителей просят не выезжать на дороги
В Киеве существенно затруднено движение транспорта после массированной российской атаки 20 ноября. Всю ночь и под утро враг атаковал столицу залпами баллистических ракет, целясь в частности по мостам.
Какая ситуация на дорогах столицы сейчас - РБК-Украина рассказывает в материале ниже.
Повреждение мостов и ограничение движения
По информации городского головы Виталия Кличко и патрульной полиции, из-за попадания повреждены сразу несколько ключевых переправ:
- Подольско-Воскресенский мостовой переход: движение транспорта с правого на левый берег временно закрыто.
- Дарницкий мост: зафиксированы повреждения (степень разрушений специалисты еще оценивают).
- Южный мост: снова испытал попадание. Движение остается ограниченным - проезд разрешен только с левого на правый берег для легкового транспорта массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.
Также движение перекрыто улицей Новоконстантиновской (от перекрестка с улицей Викентия Хвойки до перекрестка с улицей Корабельной).
Движение по другим мостам осуществляется согласно предварительным ограничениям.
Призыв властей Киева к водителям
Из-за серьезных осложнений сообщения между левым и правым берегами Кличко призвал жителей без острой необходимости не выезжать в город частным автотранспортом.
Руководителей учреждений и предприятий мэр просит по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
Где сейчас самые большие пробки
По данным сервиса Google Maps по состоянию на 09:00, на многих магистралях города образовались тянучки. Самая сложная ситуация на следующих участках:
- ул. Балукова – задержка 35-36 мин;
- ул. Стеценко – задержка 15 мин;
- ул. Новоконстантиновская – несколько участков с задержками от 6 до 14 мин;
- бульвар Тараса Шевченко – задержка 10-12 мин;
- ул. Жилянская – задержка 12 мин;
- Берестейский проспект – тянучки на нескольких отрезках с задержками от 7 до 11 мин;
- ул. Соборная – задержка 10 мин;
- ул. Набережно-Рыбацкая – задержка 9 мин;
- ул. Юрия Ильенко – задержки от 5 до 9 мин;
- трасса E95 – задержка 8 мин;
- ул. Богатырская – задержка 6-7 мин;
- ул. Сечевых Стрельцов, ул. Вадима Гетьмана и ул. Федора Эрнста – задержка около 6 мин.
Водителей призывают учитывать перекрытия и пробки при планировании маршрутов.
Напомним, что в результате обстрела россиян 20 ноября три человека погибли в столице (по предварительной информации мэра Виталия Кличко, это работники "Киевводоканала"), еще 11 человек пострадали.
Детальнее о последствиях атаки в столице и других городах - в метариале РБК-Украина.