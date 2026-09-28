RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Как будут работать университеты во время отключений света: МОН вводит пять режимов

14:54 28.09.2026 Пн
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Украинские заведения высшего образования в случае продолжительных отключений электроэнергии будут работать по одному из пяти режимов. Они будут зависеть от длительности обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.

Соответствующие рекомендации Министерство образования и науки предоставило в письме о работе учебных заведений в условиях возможных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением осенью и зимой 2026-2027 учебного года.

Какие режимы работы предусмотрены

Зеленый режим - если электроэнергии нет до 2 часов.

Учеба продолжается, но без использования энергоемкого оборудования. Лабораторные процессы переводятся в режим ожидания, а серверы, системы пожарной сигнализации, контроля доступа и критические научные установки переключаются на источники бесперебойного питания.

Желтый режим - отключение от 2 до 6 часов.

Занятия переносят в автономную зону кампуса или проводят в асинхронном формате. Массовые мероприятия отменяют. Резервное питание запускается для водяных насосов, тепловых пунктов, линий связи и укрытий.

Оранжевый режим - отключение от 6 до 24 часов.

Университет переходит на смешанное или асинхронное обучение, а контрольные мероприятия переносят. Работают только объекты критической инфраструктуры.

Читайте также: РФ уничтожила корпус университета в Запорожье: прямое попадание в объект культурного наследия

Красный режим - отключение от 24 до 72 часов.

Образовательный процесс в основном происходит в асинхронном формате. Автономные корпуса могут использоваться в качестве коворкингов для самостоятельной работы студентов и подключения к интернету.

Управление университетом переходит в "Кризисный штаб". Он распределяет ресурсы по приоритетности: безопасность, тепло, вода, связь и образовательный процесс.

Критический режим - отключение более 72 часов.

Университет вводит План критической деятельности и корректирует график обучения. При необходимости допускается совместное использование инфраструктуры других учреждений высшего образования или партнерских организаций.

В неиспользуемых корпусах могут консервировать инженерные сети и сливать воду из систем отопления.

Кто будет решать, когда изменять режим

МОН отмечает, что руководители университетов в рамках своей автономии будут самостоятельно принимать решение об изменении режима работы. При этом они согласовывать свои действия с местными военными администрациями.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские университеты должны быть готовы изменять формат обучения в зависимости от ситуации. Во время воздушных тревог очные занятия прерывают, а студентам должны обеспечивать доступ к учебным материалам, записям или консультациям, чтобы минимизировать образовательные потери.

Отметим, из-за частых воздушных тревог киевские университеты меняют формат обучения: одни - временно переходят полностью в онлайн, другие - оставляют смешанную модель. В то же время, во время тревоги очные занятия должны прерываться, а студенты и преподаватели должны переходить в укрытие.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МинобразованияОбразование в УкраинеВузы