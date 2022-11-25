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Как будут работать больницы в условиях блекаута: ответ Ляшко

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинские больницы не будут закрываться даже в условиях блекаута, но медучреждениям нужно сократить количество используемых помещений.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Больницы не будут закрывать, но в определенных больницах будет пересмотрен подход и оптимизировано использование помещений для того, чтобы сконцентрировать все на меньших площадях", - заявил Ляшко.

По его словам, оптимизация помещений позволит легче пройти осенне-зимний период, в том числе с наступлением больших холодов.

"Когда меньше площадь, ее проще отапливать, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Минздрав определил два уровня больниц: клиники, которые могут работать без централизованного энергоснабжения, и клиники, которые могут работать без централизованного тепла и централизованного водоснабжения.

"Именно на этих больницах и сформируется основная сеть медучреждений, которые в этот сложный осенне-зимний период должны обеспечить медицинскую помощь. Мы понимаем, что в этих больницах на 100% будет работать все оборудование, которое будет подключаться к энергоснабжению", - добавил глава Минздрава.

Ранее Ляшко заявил, что медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink, чтобы иметь возможность работать с электронной системой здравоохранения и иметь доступ к интернету.

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Виктор ЛяшкоблекаутМинистерство здравоохранения Украины