Як працюватимуть лікарні в умовах блекауту: відповідь Ляшка

"Лікарні не закриватимуть, але у певних лікарнях буде переглянуто підхід та оптимізовано використання приміщень для того, щоб сконцентрувати все на менших площах", - заявив Ляшко.

За його словами, оптимізація приміщень дозволить легше пройти осінньо-зимовий період, у тому числі із настанням великих холодів.

"Коли менша площа, її простіше опалювати, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", - зазначив міністр.

Він також підкреслив, що МОЗ визначило два рівні лікарень: клініки, які можуть працювати без централізованого енергопостачання, та клініки, які можуть працювати без централізованого тепла та централізованого водопостачання.

"Саме на цих лікарнях і сформується основна мережа медустанов, які у цей складний осінньо-зимовий період мають забезпечити медичну допомогу. Ми розуміємо, що у цих лікарнях на 100% працюватиме все обладнання, яке підключатиметься до енергопостачання", - додав глава МОЗ.