Как будут работать детские сады при отключениях света и тепла: разъяснение МОН

Работу детсадов во время отключения электроэнергии, тепла или воды могут сокращать или временно прекращать, если заведение не способно обеспечить безопасные условия для детей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН о работе учебных заведений в осенне-зимний период 2026-2027 года.

Когда детсад может продолжать работу

Решение о том, оставлять ли детей в заведении, принимает его руководитель. Он должен оценить, в частности:

наличие электроэнергии или резервного питания;

освещения;

питьевой воды;

санитарно-гигиенические условия;

температуру в помещениях;

возможность безопасно приготовить, хранить и выдать еду;

работу вентиляции и других систем жизнеобеспечения;

возможность надлежащего надзора за детьми;

готовность укрытия;

возможность оказать первую помощь.

Если все необходимые условия сохранены, дети могут продолжать находиться в садике даже при непродолжительном отключении.

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Что будет, если нет света

Если отключение приводит к проблемам с освещением, отоплением, водой, вентиляцией, пищеблоком или санитарными условиями руководитель повторно оценивает возможность пребывания детей.

В этом случае могут ввести сокращенный режим работы или досрочно завершить пребывание детей в садике.

Для работы в условиях обесточивания могут использоваться генераторы, аккумуляторы и другие резервные источники питания. Они должны эксплуатироваться с соблюдением требований безопасности.

Что будет без воды или отопления

Если в садике нет водоснабжения, руководитель должен проверить запасы воды и обеспечить питьевой режим, мытье рук, работу санузлов, приготовление пищи и уборку.

Если без воды невозможно соблюдать санитарные требования или безопасно кормить детей, режим работы заведения должен быть изменен. Организовывать питание в таких условиях не допускается.

При проблемах с отоплением контролируют температуру в помещениях. Если безопасный температурный режим невозможен, пребывание детей сокращают или досрочно завершают.

Какие варианты работы предусмотрены

В зависимости от ситуации детсад может:

работать в обычном режиме;

перейти на сокращенное пребывание детей;

досрочно завершить пребывание детей;

временно прекратить прием детей;

переместить детей в другое безопасное помещение в пределах заведения;

организовать укрытие или эвакуацию при непосредственной угрозе.

Если родители получили уведомление о досрочном завершении пребывания, но не могут сразу приехать, ребенок остается под наблюдением работников садика. Самостоятельно покидать заведение он не может.

Что делать родителям во время воздушной тревоги

После сигнала "Воздушная тревога" работники детсада должны организованно переместить детей в укрытие, провести перекличку и оставаться с ними до завершения опасности.

Если тревога застала родителей дорогой к саду, они должны позаботиться о собственной безопасности и безопасности ребенка и направиться к ближайшему доступному укрытию. Если это укрытие детсада, родители могут вместе с ребенком зайти туда и передать его ответственному работнику.

В то же время работники садика не должны выходить из укрытия во время тревоги, чтобы встречать родителей.

Решение об изменении режима работы детсад должен сообщать родителям через определенные каналы связи: телефон, родительские чаты, электронную почту, сайт или другие доступные средства.